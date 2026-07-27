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Irfan Ferdiansyah
Senin, 27 Juli 2026 | 21.41 WIB

Ingin Masa Pensiun Anda Menjadi Masa-Masa Terbaik dalam Hidup? Ucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjalani masa terbaik di masa pensiun (Freepik/Lifestylememory) - Image

seseorang yang menjalani masa terbaik di masa pensiun (Freepik/Lifestylememory)

JawaPos.com - Masa pensiun sering digambarkan sebagai waktu istirahat yang dinanti-nantikan setelah puluhan tahun bekerja. 

Namun, tidak semua orang secara otomatis merasa bahagia dan puas begitu memasuki masa pensiun. 

Ada yang justru merasa kehilangan arah, tidak berguna, atau kesepian. 

Menurut psikologi, salah satu kunci untuk menikmati masa pensiun dengan penuh makna adalah dengan melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang secara diam-diam merampas ketenangan batin dan potensi kebahagiaan.

Dilansir dari Geediting, terdapat tujuh kebiasaan yang sebaiknya Anda tinggalkan jika ingin menjadikan masa pensiun sebagai masa-masa terbaik dalam hidup Anda:

1. Menunda Kebahagiaan untuk Nanti

Banyak orang terbiasa menunda kebahagiaan dengan pikiran, "Nanti saja setelah pensiun," atau "Setelah anak-anak sukses, barulah saya bisa menikmati hidup." 

Masalahnya, kebahagiaan tidak menunggu. 

Jika kita terlalu sering menundanya, kita kehilangan kesempatan untuk membangun kebiasaan menikmati hidup dari hal-hal kecil.

Menurut psikologi: Kebahagiaan adalah hasil dari pola pikir dan kebiasaan yang dibangun setiap hari. 

Editor: Hanny Suwindari
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