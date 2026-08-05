Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.09 WIB

4 Strategi Bayern Munich Sukses Taklukkan Jeju SK FC dengan Skor 2-1

Bayern Munich vs Jeju SK FC dalam pertndingan pramusim (Instagram @jejuskfc_official) - Image

Bayern Munich vs Jeju SK FC dalam pertndingan pramusim (Instagram @jejuskfc_official)

JawaPos.com – Bayern Munich mengawali Audi Summer Tour dengan kemenangan 2-1 atas Jeju SK FC di Stadion Piala Dunia Jeju.

Keberhasilan tersebut tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga dipengaruhi sejumlah aspek permainan yang menonjol sepanjang pertandingan.

Berikut 4 faktor utama yang menjadi kunci kemenangan Bayern Munich, seperti dilansir dari laman Bavarian Football Works pada Rabu (5/8).

1.     Dominasi Lini Tengah melalui Persaingan Positif Pemain Muda

Aleksandar Pavlović dan Tom Bischof menunjukkan kualitas yang membuat persaingan di lini tengah Bayern semakin kompetitif. Kehadiran dua gelandang muda tersebut membuat permainan Bayern tetap seimbang dalam menyerang maupun bertahan. Persaingan sehat itu memberikan lebih banyak pilihan bagi pelatih Vincent Kompany dalam menentukan susunan pemain utama.

2.     Penampilan Impresif Tom Bischof

Tom Bischof menjadi salah satu pemain yang paling menonjol sepanjang pertandingan. Ia memperlihatkan kemampuan mengatur tempo permainan melalui umpan-umpan akurat, disiplin dalam bertahan, serta aktif membantu serangan. Penampilan tersebut menjadi salah satu faktor penting yang menjaga dominasi Bayern di lapangan.

3.     Kedalaman Skuad di Lini Tengah

Bayern mampu mempertahankan keseimbangan permainan berkat banyaknya opsi yang tersedia di sektor gelandang. Kehadiran beberapa pemain dengan karakter berbeda membuat tim tetap mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Kondisi tersebut memberikan fleksibilitas bagi Vincent Kompany dalam menerapkan strategi sesuai kebutuhan pertandingan.

4.     Penguasaan Permainan yang Konsisten

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Manuel Neuer Isyaratkan Musim 2026/27 Jadi Akhir Karier Profesionalnya Bersama Bayern Munich - Image
Sepak Bola Dunia

Manuel Neuer Isyaratkan Musim 2026/27 Jadi Akhir Karier Profesionalnya Bersama Bayern Munich

Jumat, 31 Juli 2026 | 01.14 WIB

Galatasaray Angkat Suara Terkait Rumor Kepindahan Jamal Musiala dari Bayern Munich - Image
Sepak Bola Dunia

Galatasaray Angkat Suara Terkait Rumor Kepindahan Jamal Musiala dari Bayern Munich

Rabu, 29 Juli 2026 | 05.31 WIB

Michael Olise Ingin Gabung Real Madrid, Bayern Munich Tegas Menolak Lepas Bintang Timnas Prancis - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Olise Ingin Gabung Real Madrid, Bayern Munich Tegas Menolak Lepas Bintang Timnas Prancis

Minggu, 19 Juli 2026 | 00.02 WIB

Terpopuler

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir - Image
1

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Unjuk Gigi!

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

8

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Misi Berat Macan Kemayoran!

10

3 Fakta Respons Kedubes Iran usai Pidato Prabowo soal Nuklir, Tegaskan Programnya Hanya untuk Tujuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore