Michael Olise Ingin Gabung Real Madrid, Bayern Munich Tegas Menolak Lepas Bintang Timnas Prancis

JawaPos.com - Rumor transfer Michael Olise kembali memanaskan bursa transfer Eropa. Winger Timnas Prancis itu disebut telah memiliki keinginan besar untuk melanjutkan karier bersama Real Madrid setelah Piala Dunia 2026 berakhir.

Kabar soal Real Madrid tersebut langsung menjadi perhatian karena Bayern Munich dikabarkan sama sekali tidak berniat melepas salah satu pemain terbaiknya. Laporan media Prancis L'Equipe menyebut, Michael Olise telah mengungkapkan niat kepada beberapa rekan setim di Timnas Prancis selama menjalani Piala Dunia 2026.

Pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan ingin mencari tantangan baru setelah menjalani musim mengesankan bersama Bayern Munich. Keinginan Michael Olise itu disebut sudah diketahui manajemen Real Madrid. Los Blancos diyakini akan mulai membuka komunikasi dengan Bayern setelah seluruh agenda Piala Dunia selesai.

Namun jalan menuju Santiago Bernabeu diprediksi tidak akan mudah karena klub Bundesliga tersebut memasang sikap yang sangat tegas. Presiden Bayern Munich Herbert Hainer sebelumnya sudah memberikan pernyataan yang menegaskan posisi klub.

Dia menyebut Bayern tidak memiliki rencana menjual Olise dalam waktu dekat, bahkan kepada Real Madrid sekalipun. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa Bayern ingin mempertahankan pemain yang masih memiliki kontrak hingga 2029.

Olise memang menjadi salah satu aset penting klub setelah tampil konsisten sepanjang musim dan menunjukkan kualitasnya sebagai pemain sayap dengan kecepatan, kreativitas, serta kemampuan mencetak gol. Nama Olise sebenarnya sudah beberapa kali dikaitkan dengan Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir.

Spekulasi semakin berkembang setelah Presiden Real Madrid, Florentino Perez, sempat menyinggung kemungkinan mendatangkan seorang bintang dunia dengan nilai transfer fantastis. Meski demikian, Perez kemudian menegaskan bahwa pemain yang dimaksud bukanlah Olise.

Terlepas dari klarifikasi tersebut, rumor mengenai ketertarikan Real Madrid terhadap pemain berdarah Prancis itu belum mereda. Justru, laporan terbaru menyebut Olise sendiri yang ingin mewujudkan kepindahan ke ibu kota Spanyol.