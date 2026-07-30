Manuel Neuer Isyaratkan Musim 2026/27 Jadi Akhir Karier Profesionalnya Bersama Bayern Munich

Manuel Neuer (Bein Sports)
JawaPos.com – Manuel Neuer mengisyaratkan bahwa musim 2026–2027 kemungkinan akan menjadi musim terakhir dalam karier profesionalnya.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (30/7), Kiper Bayern Munich itu mengaku besar kemungkinan akan memutuskan pensiun setelah kompetisi berakhir. Pernyataan tersebut disampaikan meskipun ia baru saja menandatangani perpanjangan kontrak selama satu musim bersama Bayern Munich.
Dengan demikian, musim mendatang berpotensi menjadi penutup perjalanan panjang sang penjaga gawang di dunia sepak bola.
Neuer menyatakan dirinya tidak pernah memasuki pertandingan dengan anggapan bahwa laga tersebut merupakan penampilan terakhirnya. Namun, ia mengakui peluang untuk pensiun setelah musim ini sangat besar.
Meski demikian, Neuer masih membuka kemungkinan untuk terus bermain apabila situasi mendukung. Menurutnya, suasana tim, staf pelatih, dan kualitas skuad menjadi alasan yang membuatnya tetap menikmati sepak bola.
Kiper berusia 40 tahun itu menegaskan masih merasa mampu memberikan kontribusi bagi Bayern Munich. Ia menyebut keputusan bertahan semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa dirinya masih bisa membantu tim ketika dibutuhkan.
Sejak bergabung dari Schalke pada 2011, Neuer telah mencatatkan lebih dari 500 penampilan bersama Bayern Munich. Selama membela klub asal Bavaria tersebut, ia berhasil mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk 13 trofi Bundesliga.
Pada musim lalu, Bayern Munich juga sukses meraih gelar Bundesliga dan DFB-Pokal meskipun langkah mereka di Liga Champions terhenti pada babak semifinal. Apabila benar memutuskan pensiun setelah musim ini, Neuer akan mengakhiri karier sebagai salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola modern.
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