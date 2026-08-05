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Risma Azzah Fatin
Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.00 WIB

Peluang Louis van Gaal Kembali ke Timnas Belanda Muncul Setelah Mundurnya Ronald Koeman

Louis van Gaal (Flashscore) - Image

Louis van Gaal (Flashscore)

JawaPos.com – Louis van Gaal tidak menutup kemungkinan untuk kembali menangani tim nasional Belanda di tengah spekulasi mengenai pencarian pengganti Ronald Koeman.

Dilansir dari laman Flashscore pada Rabu (5/8), Pelatih veteran tersebut mengaku selalu siap membantu federasi sepak bola Belanda apabila tenaganya kembali dibutuhkan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada komunikasi resmi antara Van Gaal dan federasi terkait kemungkinan tersebut.

Van Gaal menilai tim nasional Belanda masih memiliki potensi besar untuk bersaing di level tertinggi. Menurutnya, sebagian besar pemain Belanda saat ini tampil bersama klub-klub besar di luar negeri sehingga memiliki kualitas yang memadai untuk meraih prestasi.

Van Gaal meyakini skuad yang ada mampu bersaing memperebutkan gelar juara Eropa maupun Piala Dunia.

Di sisi lain, Van Gaal mengaku terkejut karena namanya kembali dikaitkan dengan kursi pelatih tim nasional Belanda. Ia menyebut situasi tersebut muncul di tengah kesulitan federasi menemukan sosok yang tepat sebagai pengganti Koeman.

Meskipun demikian, Van Gaal menegaskan belum mengetahui arah dan keputusan yang akan diambil oleh federasi.

Van Gaal juga mengingatkan bahwa dirinya telah tiga kali dipercaya menangani tim nasional Belanda sepanjang karier kepelatihannya.

Meski mengisyaratkan kemungkinan lebih memilih tantangan lain apabila kembali melatih, ia tetap tidak menutup segala peluang pada masa mendatang. Menurut Van Gaal, kondisi fisiknya saat ini bahkan terasa lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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