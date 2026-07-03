Ibrahimovic Nilai Ronald Koeman Kehilangan Identitas Sepak Bola Belanda Usai Tersingkir dari Piala Dunia

JawaPos.com – Zlatan Ibrahimovic melontarkan kritik terhadap Ronald Koeman setelah tim nasional Belanda tersingkir dari Piala Dunia pada babak 32 besar.

Dilansir dari laman Football Italia pada Kamis (2/7), Ibrahimovic menilai gaya permainan yang diterapkan Koeman tidak mencerminkan identitas sepak bola Belanda yang selama ini dikenal mengandalkan permainan menyerang. Kritik tersebut disampaikan setelah Belanda kalah dari Maroko melalui drama adu penalti.

Legenda sepak bola tersebut mengaku kecewa melihat penampilan Belanda dalam pertandingan melawan Maroko. Menurut Ibrahimovic, tim Oranje tidak menunjukkan karakter permainan yang menjadi ciri khas mereka selama ini.

Ibrahimovic menilai Koeman justru menerapkan pendekatan yang lebih mengutamakan hasil agar tidak mengalami kekalahan.

Ibrahimovic menyebut Koeman terlihat seperti pelatih Italia yang bermain hanya untuk menghindari kekalahan. Pernyataan tersebut menarik perhatian publik sepak bola, terutama karena dianggap sebagai sindiran terhadap gaya permainan bertahan yang pernah dikaitkan dengan beberapa pelatih Italia.

Mantan pemain PSG tersebut menegaskan bahwa sepak bola Belanda seharusnya tetap mempertahankan filosofi menyerang dalam setiap pertandingan.

Menurut Ibrahimovic, tim Belanda seharusnya tetap bermain dengan identitas mereka meskipun menghadapi risiko kekalahan. Ia menilai kekalahan dengan karakter permainan sendiri lebih baik dibandingkan mengubah gaya bermain hanya demi meraih hasil aman. Kritik tersebut menjadi sorotan setelah kegagalan Belanda melanjutkan perjalanan mereka di turnamen.

Selain mengomentari strategi Koeman, Ibrahimovic juga menyoroti situasi beberapa pemain Belanda dalam pertandingan tersebut. Penyerang Roma, Donyell Malen, tidak dimainkan sebagai pemain pengganti dan mengakhiri Piala Dunia 2026 tanpa mencetak gol dalam tiga penampilan.