Louis van Gaal Terbuka Jalani Masa Jabatan Keempat sebagai Pelatih Timnas Belanda

JawaPos.com – Louis van Gaal dikabarkan terbuka untuk kembali menangani tim nasional Belanda setelah pulih dari masalah kesehatan yang sebelumnya membuatnya meninggalkan dunia kepelatihan.

Dilansir dari laman Flashscore pada Selasa (4/8), Pelatih berusia 74 tahun itu disebut bersedia menjalani masa jabatan keempat apabila mendapat tawaran resmi dari Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB). Namun, Van Gaal dikabarkan tidak akan menawarkan dirinya sendiri untuk mengisi posisi tersebut.

Posisi pelatih tim nasional Belanda masih kosong setelah Ronald Koeman mengundurkan diri pada Juli lalu. Pengunduran diri itu terjadi setelah Belanda tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 melalui adu penalti melawan Maroko.

Hingga kini, KNVB disebut belum berhasil merekrut sejumlah pelatih yang menjadi target utama mereka.

Van Gaal memiliki rekam jejak yang impresif bersama tim nasional Belanda dalam tiga periode kepemimpinannya. Dari total 63 pertandingan, ia mencatatkan 33 kemenangan dan hanya enam kekalahan, termasuk membawa Belanda finis di peringkat ketiga Piala Dunia 2014.

Pada Piala Dunia 2022, Belanda juga tampil kompetitif sebelum disingkirkan Argentina di babak perempat final.

Setelah Piala Dunia 2022, Van Gaal tidak lagi melatih dan sempat menjabat sebagai penasihat Dewan Pengawas Ajax sebelum mengundurkan diri pada Juli lalu. Kini, dengan kondisi kesehatan yang telah membaik, peluang kembalinya Van Gaal untuk memimpin tim nasional Belanda kembali menjadi perhatian.