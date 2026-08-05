Mengapa Zlatan Absen di Pemakaman Legenda AC Milan Franco Baresi, Kisah Pilu yang Jarang Diketahui

JawaPos.com - Ketidakhadiran Zlatan Ibrahimovic dalam prosesi pemakaman legenda AC Milan Franco Baresi, pada Selasa (4/8) pukul 11.00 waktu Italia, sempat memunculkan berbagai pertanyaan dari para penggemar sepak bola.

Banyak yang mengira mantan striker asal Swedia itu berhalangan hadir karena kesibukan atau alasan pekerjaan.

Namun, sejumlah laporan menyebutkan bahwa keputusan tersebut bukan dipengaruhi oleh jadwal yang padat.

Ibrahimovic disebut memiliki prinsip pribadi yang telah dia pegang selama bertahun-tahun, yakni memilih untuk tidak menghadiri upacara pemakaman siapa pun, termasuk orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengannya.

Keputusan itu berakar dari pengalaman pahit yang pernah dialaminya pada 2014. Saat itu, kakak laki-lakinya meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit leukemia.

Kepergian anggota keluarga tersebut menjadi salah satu momen paling berat dalam kehidupan Zlatan.

Sejak peristiwa itu, Ibrahimovic dikabarkan mengubah cara dirinya menghadapi kehilangan. Dia memilih mengenang orang-orang yang telah berpulang melalui doa dan kenangan pribadi, tanpa menghadiri prosesi pemakaman.

Prinsip tersebut tetap ia pegang hingga sekarang. Karena itu, meski memiliki hubungan erat dengan Franco Baresi selama menjadi bagian dari keluarga besar AC Milan, Zlatan tetap memilih untuk tidak hadir dalam upacara pemakaman sang legenda.