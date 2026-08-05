6 Wonderkid La Masia Berpotensi Bersinar di Barcelona, Salah Satunya Anak Patrick Kluivert

La Masia salah satu akademi terbaik di dunia yang banyak menghasilkan pemain bintang dunia. (Fcbarcelona.com)
JawaPos.com – La Masia punya kontribusi besar atas kesuksesan Barcelona. Akademi klub itu selalu mencetak pemain muda hebat untuk Barcelona.
Sekelompok talenta muda baru dari akademi La Masia siap unjuk gigi pada musim 2026/2027. Mereka diproyeksikan meneruskan jejak Lionel Messi hingga Lamine Yamal, lulusan La Masia yang menjadi jantung dan jiwa Barcelona.
Sejak kedatangan dua musim lalu, Hansi Flick telah berupaya keras mempromosikan sejumlah pemain akademi. Pelatih asal Jerman itu memberikan mereka kesempatan bermain yang signifikan di tim utama Blaugrana. Hasilnya, mereka juara La Liga dua tahun beruntun.
Setiap tahun selalu muncul sejumlah lulusan baru La Masia yang langsung menunjukkan potensi mereka untuk menjadi pemain kelas dunia dan kontributor kunci bagi masa depan Barcelona. Berikut enam wonderkid Barca yang berpotensi untuk bersinar pada musim 2026/2027.
Tidak ada tim di dunia yang lebih identik dengan pencetakan talenta lini tengah papan atas selain Barcelona. Tommy Marques yang berusia 19 tahun bisa jadi adalah sosok berikutnya yang dibicarakan dalam olahraga ini.
Dia tidak mengalami lonjakan karir yang sangat cepat dari akademi seperti Yamal dan Pau Cubarsi. Namun Marques tampak siap untuk mendapatkan kesempatan besar musim depan.
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Flick memutuskan untuk tidak menyertakan Marques dalam tur pramusim Barca di Asia musim panas lalu. Namun sebelum pertengahan musim2025/2026, wonderkid satu ini sudah sepenuhnya terlibat dalam dinamika tim utama dan mencatatkan debut senior pada Februari.
Dia bermain dalam total dua pertandingan musim lalu. Di lapangan, pergerakan dan cara bermainnya sangat mirip dengan idola masa kecilnya, Frenkie de Jong. Marques memiliki semua atribut teknis dan pemahaman posisi khas gelandang La Masia.
Dia juga memanfaatkan langkah kakinya yang lebar untuk membawa bola ke depan melalui aksi lari yang mengingatkan gaya bermain seniornya itu. Setelah idolanya mengalami cedera lutut kini membuka peluang bagi pemain lain untuk mengisi tempat yang ditinggalkan.
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