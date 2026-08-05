Waris Choolthong Jadi Pahlawan, Thailand Kalahkan Filipina 1-0 di Piala AFF 2026

Gol Waris Choolthong membawa Thailand mengalahkan Filipina 1-0 sekaligus menjaga rekor sempurna di Piala AFF 2026. (Dok. IG/@changsuek)
JawaPos.com - Thailand semakin dekat ke semifinal Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Filipina. Waris Choolthong menjadi pembeda lewat gol telat yang memastikan kemenangan ketiga beruntun Tim Gajah Perang.
Thailand menjaga tren sempurna di ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 setelah menundukkan tuan rumah Filipina dengan skor 1-0 di New Clark City Athletics Stadium, Selasa (4/8). Gol tunggal Waris Choolthong pada menit ke-84 menjadi penentu kemenangan Tim Gajah Perang.
Sepanjang babak pertama, kedua tim gagal memanfaatkan peluang yang dimiliki sehingga pertandingan berakhir tanpa gol. Ketika laga diperkirakan berakhir imbang, Choolthong muncul sebagai pahlawan lewat sundulan yang mengoyak gawang Filipina.
Kemenangan tersebut menjadi yang ketiga secara beruntun bagi Thailand setelah sebelumnya mengalahkan Laos dan Malaysia. Hasil itu sekaligus mengantarkan mereka ke puncak klasemen Grup B.
Usai pertandingan, Choolthong mengungkapkan bahwa pelatih Anthony Hudson menekankan pentingnya kerja sama tim, terutama karena Thailand melakukan rotasi pemain.
"Pelatih menekankan kerja sama tim, dan kami berusaha saling membantu. Rasanya menyenangkan melihat semua orang menunjukkan bahwa meskipun dengan rotasi pemain, kami masih bisa mendapatkan hasil positif. Mulai sekarang, kami akan berusaha untuk meningkatkan performa lebih jauh lagi," kata Choolthong, dikutip dari Instagram @changsuek.
Thailand akan menutup fase grup dengan menghadapi Myanmar pada 8 Agustus. Hasil laga tersebut akan menentukan posisi akhir mereka di Grup B.
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Choolthong untuk pertama kalinya dipercaya tampil sebagai starter setelah pada dua pertandingan sebelumnya melawan Laos dan Malaysia selalu memulai laga dari bangku cadangan.
Kepercayaan tersebut dibayar lunas dengan penampilan impresif. Berdasarkan data FotMob, bek berusia 22 tahun itu memperoleh rating 8,3, tertinggi di antara seluruh pemain yang tampil pada pertandingan tersebut.
Tak hanya mencetak gol kemenangan, Choolthong juga beberapa kali mengancam gawang Filipina. Dia melepaskan sundulan pada menit ke-24 dan sebuah tembakan yang melenceng pada menit ke-38.
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