AC Milan Siapkan Penghormatan Abadi untuk Franco Baresi, Curva Sud Diusulkan Berganti Nama

Legenda AC Milan dan Italia Franco Baresi meninggal dunia. AC Milan menerima usulan mengabadikan Franco Baresi, mulai mengganti nama Curva Sud hingga Milanello sebagai bentuk penghormatan. (Dok. AC Milan/Istimewa)
JawaPos.com – AC Milan mulai menyiapkan berbagai bentuk penghormatan untuk mendiang Franco Baresi. Setelah upacara pemakaman sang legenda di Basilika Sant'Ambrogio, Milan, kemarin (4/8), muncul berbagai usulan agar nama Baresi semakin melekat dengan Rossoneri.
Salah satu usulan yang paling banyak disampaikan Milanisti adalah mengganti nama tribun selatan Stadion San Siro, Curva Sud, menjadi Curva Baresi.
Selain itu, muncul pula usulan untuk mengubah nama markas latihan klub, Centro Sportivo Milanello.
Kompleks latihan yang dibangun pada 1963 dengan luas 16 hektare tersebut memiliki ikatan kuat dengan Baresi. Di tempat itulah sang bek legendaris berkembang sejak bergabung dengan tim utama AC Milan pada 1977 hingga mengakhiri kariernya pada 1997.
Usulan lainnya adalah menamai pusat latihan akademi AC Milan di Vismara dengan nama Baresi agar menjadi inspirasi bagi generasi muda Rossoneri.
"Klub telah membuka alamat email untuk para fans sehingga mereka bisa memberikan usulan untuk lebih mengaitkan Franco Baresi dengan AC Milan," ujar Presiden AC Milan Paolo Scaroni, seperti dikutip dari laman resmi klub.
Di sisi lain, pelatih Ruben Amorim bersama wakil kapten sekaligus bek tengah Matteo Gabbia mengunjungi mural Franco Baresi di pusat Kota Perth.
Mural yang dibuat pada 2024 itu menampilkan Baresi sedang tersenyum bersama legenda AC Milan asal Belanda, Ruud Gullit.
Keduanya meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada ikon bernomor punggung 6 tersebut.
Baresi juga akan dikenang dalam Derbi Milan yang berlangsung hari ini (5/8). Seluruh pemain AC Milan akan mengenakan pita hitam di lengan.
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