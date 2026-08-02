Pengaruh Franco Baresi Menjadi Teladan Abadi Bagi Generasi Pesepak Bola di Seluruh Dunia

JawaPos.com – Franco Baresi dikenang sebagai salah satu ikon terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (2/8), Sosok Baresi tidak hanya dikenal sebagai bek tangguh, tetapi juga sebagai pemimpin yang mengedepankan kecerdasan, ketenangan, dan sportivitas di atas lapangan.

Keteladanan tersebut menjadikannya inspirasi bagi satu generasi pesepak bola maupun para penggemar.

Selama membela AC Milan dan tim nasional Italia, Baresi menunjukkan bahwa seorang pemain bertahan mampu tampil elegan tanpa kehilangan ketegasan. Kepemimpinannya di lapangan membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun lawan.

Bagi banyak pemain muda pada masanya, Baresi menjadi panutan yang ingin diteladani dalam setiap pertandingan.

Warisan Baresi tidak hanya diukur melalui berbagai gelar yang diraihnya sepanjang karier. Ia juga berperan besar dalam membentuk generasi bek berkualitas, termasuk Paolo Maldini, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola.

Pengaruh Baresi terus hidup melalui nilai-nilai disiplin, loyalitas, dan dedikasi yang diwariskannya kepada dunia sepak bola.