Liverpool Masih Sulit Cari Pengganti Mohamed Salah, Bradley Barcola Terganjal Harga Rp 3,1 Triliun

Liverpool masih kesulitan mencari pengganti Mohamed Salah. Bradley Barcola jadi target utama, tetapi harga Rp 3,1 triliun menjadi kendala.. (Give Me Sport)
JawaPos.com - Liverpool masih kesulitan menemukan pengganti Mohamed Salah setelah sang bintang hengkang pada akhir musim lalu. Hingga akhir Juli, The Reds belum mendapatkan sosok yang dianggap ideal untuk mengisi peran penting di lini serang.
Nama Bradley Barcola menjadi target utama Liverpool. Namun, winger Paris Saint-Germain (PSG) itu dibanderol sangat mahal, yakni EUR 150 juta atau sekitar Rp 3,1 triliun, sehingga proses transfer tidak mudah diwujudkan.
Liverpool memang terus dikaitkan dengan Barcola. Selain masih berusia 23 tahun dan merupakan pemain timnas Prancis, Barcola juga masih terikat kontrak bersama PSG hingga musim panas 2028.
Media-media Inggris menyebut Liverpool akan terus mendorong negosiasi demi mendapatkan tanda tangan Barcola. Namun, legenda klub Jamie Carragher mengingatkan agar manajemen mengkaji ulang rencana tersebut.
Menurut Carragher, Barcola memiliki karakter bermain yang berbeda dengan Salah. Winger asal Prancis itu lebih sering beroperasi di sisi kiri, sedangkan Salah selama membela Liverpool tampil sebagai penyerang sayap kanan.
"Dia (Barcola) bermain di posisi sayap yang berlawanan dalam skema permainan PSG," ujar Carragher.
"Saat ini, Liverpool sudah memiliki tiga winger di kiri dan tidak satu pun yang bermain di sisi kanan. Seperti Cody Gakpo, Florian Wirtz, atau Rio Ngumoha," lanjutnya.
Victor Munoz yang baru didatangkan dari CA Osasuna pada musim panas ini juga lebih sering bermain sebagai winger kiri.
Bek kiri Liverpool Milos Kerkez berharap situasi tersebut segera teratasi.
"Waktu berlalu begitu cepat, generasi baru bakal datang dengan pemain-pemain baru dan aku berharap semuanya akan baik-baik saja," ujar Kerkez seperti dikutip dari Liverpool Echo.
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