Ada Harga, Ada Kualitas! Bradley Barcola Jadi Jawaban Masalah Lini Serang Liverpool?

Bradley Barcola. (Instagram @bradley_dls)
JawaPos.com — Liverpool akhirnya mulai bergerak serius untuk mencari pengganti Mohamed Salah. Setelah kehilangan bintang asal Mesir tersebut pada musim panas ini, lubang besar di sektor sayap kanan The Reds masih belum tertutup.
Nama Bradley Barcola pun muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut.
Pelatih baru Liverpool, Andoni Iraola, sudah menegaskan bahwa timnya membutuhkan tambahan pemain sayap sebelum musim baru dimulai.
Menurut laporan The Athletic, Liverpool bahkan siap mengajukan tawaran perdana untuk winger muda Paris Saint-Germain tersebut.
Namun, mendatangkan Barcola bukan perkara mudah. PSG disebut memasang harga sekitar £145 juta untuk pemain berusia 23 tahun itu. Liverpool sendiri berharap bisa mendapatkan kesepakatan dengan nilai mendekati £100 juta.
Harga tersebut memang sangat tinggi. Tetapi jika melihat kualitas dan profil permainan Barcola, Liverpool bisa saja mendapatkan pemain yang mampu mengubah wajah lini depan mereka.
Masalah terbesar Liverpool musim lalu bukan hanya soal produktivitas gol, tetapi juga kurangnya ancaman dalam situasi menyerang.
Setelah Salah pergi, Liverpool kehilangan pemain yang mampu menciptakan perbedaan lewat kecepatan, akselerasi, dan kemampuan melewati lawan.
Di sinilah Barcola bisa menjadi solusi.
Meski posisi naturalnya adalah winger kiri, Barcola memiliki karakteristik yang sangat cocok dengan filosofi permainan Iraola. Ia dikenal sebagai pemain cepat, agresif, dan senang melakukan penetrasi langsung ke area pertahanan lawan.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!
Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!