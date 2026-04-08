HomePolitik
Muhammad Ridwan
09 April 2026, 01.12 WIB

Prabowo Sebut 1,5 Tahun Masa Pemerintahannya Berjalan Efektif, Meski Dunia Penuh Ketidakpastian

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4). - Image

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4).

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah yang dipimpinnya telah menunjukkan kinerja yang efektif selama 1,5 tahun pertama masa pemerintahan. Ia mengakui, masa pemerintahannya berjalan di tengah ketidakpastian global.

“Di tahun pertama kita, tidak dapat dipungkiri kita telah mencapai, tonggak-tonggak prestasi yang nyata, di tengah prestasi yang nyata ini, kita menghadapi keadaan dunia, yang penuh dengan ketidakpastian, dengan penuh konflik, peperangan dimana-dimana," kata Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintahan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Prabowo menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tetap mampu bekerja secara optimal meski menghadapi dinamika global yang tidak mudah.

Ia menilai, berbagai tantangan internasional tidak menghalangi jalannya pemerintahan dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

"Tapi 1,5 tahun ini alhamdullilah kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif pemerintah kita handal, dan pemerintah kita dapat melaksanakan tugas bernegara dengan benar dan baik," tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat dilihat secara konkret melalui berbagai indikator yang terukur.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menjaga konsistensi kinerja dan memastikan arah pembangunan tetap berada pada jalur yang benar.

“Hal-hal ini ditandai oleh prestasi-prestasi nyata, prestasi yang dapat diukur secara matematis dan fisik di lapangan," pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, Prabowo: Indonesia Sedang Bangkit - Image
Ekonomi

Resmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Listrik, Prabowo: Indonesia Sedang Bangkit

10 April 2026, 18.24 WIB

Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi & 29 Titik PSEL April Ini - Image
Ekonomi

Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi & 29 Titik PSEL April Ini

10 April 2026, 17.25 WIB

Pemerintah Kaji Skema Atasi Kenaikan Harga Komoditas Global, Termasuk Plastik - Image
Ekonomi

Pemerintah Kaji Skema Atasi Kenaikan Harga Komoditas Global, Termasuk Plastik

10 April 2026, 16.13 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

