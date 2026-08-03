Presiden CONCACAF Victor Montagliani Muncul sebagai Kandidat Kuat Pengganti Gianni Infantino

JawaPos.com – Presiden CONCACAF, Victor Montagliani, disebut-sebut menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA.

Dilansir dari laman Flashscore pada Senin (3/8), Diketahui bahwa peluang tersebut menguat setelah reputasi Infantino mendapat sorotan menyusul polemik terkait rencana investasi swasta dalam penyelenggaraan Piala Dunia. Kondisi itu memicu tekanan agar Infantino mengundurkan diri dari jabatannya.

UEFA menyambut baik keputusan FIFA yang membatalkan rencana investasi swasta tersebut dan menyebutnya sebagai kemenangan bagi dunia sepak bola.

Sikap UEFA turut didukung oleh CONCACAF dan AFC yang menilai kebijakan tersebut tidak memperoleh dukungan luas dari federasi anggota FIFA. Penolakan itu semakin memperbesar tekanan terhadap kepemimpinan Infantino.

Diketahui bahwa Victor Montagliani berpotensi memperoleh dukungan besar dari UEFA apabila memutuskan mencalonkan diri sebagai Presiden FIFA.

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa ia dapat mengantongi hingga 96 suara gabungan dari federasi anggota UEFA dan CONCACAF apabila kedua konfederasi bersatu memberikan dukungan.

Selain itu, UEFA dikabarkan menginginkan pencabutan dukungan tertulis terhadap Infantino sebagai bagian dari perubahan kepemimpinan di FIFA.

Di sisi lain, nama Presiden Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, sempat disebut sebagai kandidat alternatif dalam bursa calon Presiden FIFA. Namun, juru bicaranya menegaskan bahwa Al-Khelaifi tidak memiliki ambisi maupun niat untuk mencalonkan diri.