PSG Ungguli Juventus dalam Perburuan Zion Suzuki setelah Ajukan Tawaran Resmi kepada Parma

JawaPos.com – Paris Saint-Germain (PSG) dilaporkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Parma untuk mendatangkan kiper Jepang, Zion Suzuki.

Dilansir dari laman Get Football News France pada Senin (3/8), Nilai tawaran tersebut mencapai EUR 33 juta atau sekitar Rp622 miliar. Langkah ini membuat PSG berada di posisi terdepan dalam perburuan Suzuki yang juga menjadi target Juventus.

Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, negosiasi antara PSG dan Parma berlangsung dengan cepat. Manajemen klub asal Prancis itu disebut telah memaparkan rencana jangka panjang kepada Zion Suzuki terkait perannya di dalam skuad.

Kesepakatan tersebut berpotensi mempercepat proses transfer sebelum Juventus mengajukan penawaran balasan.

Kedatangan Zion Suzuki diperkirakan akan memengaruhi persaingan di posisi penjaga gawang PSG.

Lucas Chevalier, yang direkrut dari Lille pada musim panas lalu dengan nilai transfer sekitar EUR 40 juta atau sekitar Rp754 miliar, belum mampu mengamankan posisi sebagai kiper utama. Sepanjang paruh kedua musim lalu, Chevalier lebih sering mengisi bangku cadangan di bawah arahan pelatih Luis Enrique.

Suzuki tampil bersama Parma dalam 22 pertandingan pada musim 2025/2026 dengan catatan enam clean sheet dan kebobolan 30 gol.