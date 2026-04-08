Striker Timnas Belanda Absen Main, Memphis Depay Nonton Laga Corinthians Naik Helikopter

JawaPos.com - Striker timnas Belanda Memphis Depay mencuri perhatian ketika absen membela klubnya, Corinthians, yang kalah 0-1 oleh Internacional dalam Campeonato Brasileiro Serie A pada Senin (6/4). Memphis datang ke Neo Quimica Arena, Sao Paulo, dengan menaiki helikopter.

Dia merekam aksinya tersebut dan mengunggahnya dalam akun media sosialnya. Media-media lokal menyebut, Memphis memakai helikopter agar tidak terjebak kemacetan. Terlepas dari alasannya itu, kedatangan Memphis dengan helikopter telah membuat gaduh internal Corinthians.

Terlebih setelah kekalahan itu, Dorival Junior lengser sebagai pelatih Timao –julukan Corinthians– dan digantikan Fernando Diniz.

Memphis pun ikut dihujani kritikan. Bukan hanya oleh fans Corinthians, tetapi juga pandit di Brasil.