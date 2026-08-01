Pesan Marcus Rashford Menjadi Penegasan Akhir Karier Singkatnya Bersama Barcelona

Marcus Rashford (Bein Sports)
JawaPos.com – Marcus Rashford resmi menutup perjalanan kariernya bersama Barcelona melalui pesan perpisahan yang diunggah di media sosial.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (31/7), Diketahui bahwa unggahan tersebut sekaligus mengakhiri berbagai spekulasi mengenai masa depannya setelah beberapa pekan diliputi ketidakpastian.
Penyerang asal Inggris itu menyampaikan terima kasih kepada klub, rekan setim, dan para pendukung atas pengalaman yang diperolehnya selama membela Blaugrana.
Dalam pesannya, Rashford mengaku sangat bersyukur karena memperoleh kesempatan mengenakan seragam Barcelona pada musim 2025–2026. Ia menyebut setiap momen bersama klub sebagai pengalaman yang positif, berkesan, dan tidak akan dilupakan.
Rashford juga mendoakan Barcelona agar terus meraih keberuntungan serta kesuksesan pada musim berikutnya.
Rashford bergabung dengan Barcelona pada musim panas 2025 dengan status pinjaman selama satu musim dari Manchester United. Kesepakatan kedua klub mencantumkan opsi pembelian senilai hampir EUR 30 juta atau sekitar Rp570 miliar, tetapi Barcelona memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul tersebut setelah musim kompetisi berakhir.
Di bawah asuhan Hansi Flick, Rashford berhasil menghidupkan kembali performanya dan turut membantu Barcelona menjuarai LaLiga serta Piala Super Spanyol.
Berakhirnya masa peminjaman membuat Rashford harus kembali ke Manchester United karena masih terikat kontrak dengan klub tersebut. Namun, masa depannya di Old Trafford masih belum menemui kepastian sehingga berpotensi kembali menjadi perhatian pada bursa transfer mendatang.
Untuk saat ini, pesan perpisahan yang disampaikannya menegaskan bahwa babak kariernya bersama Barcelona telah resmi berakhir, meskipun kenangan selama semusim akan tetap melekat dalam perjalanannya.
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