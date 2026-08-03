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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 3 Agustus 2026 | 18.29 WIB

Endrick Langsung Bersinar! Real Madrid Ditahan Fiorentina dalam Debut Jose Mourinho

Endrick mencetak gol saat Real Madrid bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga pramusim pertama José Mourinho. Carlos Espi dan Denzel Dumfries juga menjalani debut bersama Los Blancos. (Instagram/@realmadrid)

JawaPos.com - Real Madrid memulai era kedua Jose Mourinho dengan hasil imbang 2-2 saat menghadapi Fiorentina dalam laga pramusim yang digelar di Stadion Worthersee, Klagenfurt, Austria, Sabtu.

Los Blancos sempat memimpin dua gol lebih dulu berkat aksi Endrick dan talenta muda Alexis Ciria pada babak pertama. Namun, Fiorentina mampu bangkit melalui gol Roberto Piccoli dan Moise Kean untuk memaksakan hasil seri.

Endrick Langsung Unjuk Ketajaman

Melansir ESPN, Endrick menjadi sorotan utama pada pertandingan ini. Penyerang asal Brasil yang menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Lyon membuka keunggulan Real Madrid pada menit ke-12.

Menerima peluang di dalam kotak penalti, pemain berusia 20 tahun itu melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan David de Gea.

Gol tersebut menjadi awal yang ideal bagi Endrick dalam upayanya merebut tempat utama di lini depan Madrid musim ini.

Tak lama kemudian, Madrid menggandakan keunggulan melalui Alexis Ciria. Pemain akademi itu memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga untuk menaklukkan De Gea dan membawa timnya unggul 2-0.

Fiorentina Bangkit di Babak Kedua

Keunggulan dua gol Madrid tak bertahan hingga akhir laga. Roberto Piccoli memperkecil ketertinggalan lewat penyelesaian keras yang tak mampu diantisipasi Andriy Lunin. 

Setelah jeda, Moise Kean mencetak gol penyeimbang sehingga Fiorentina sukses mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2.

Meski gagal menang, laga ini memberikan banyak catatan positif bagi Mourinho, terutama dari penampilan sejumlah pemain muda dan wajah baru.

Debut Dumfries dan Carlos Espi

Bek kanan anyar Denzel Dumfries menjalani debut tidak resminya bersama Real Madrid dengan bermain selama 75 menit.

Sementara itu, striker muda Carlos Espi yang baru bergabung beberapa hari sebelumnya juga mendapat kesempatan tampil pada babak kedua. Ia hampir menjadi pahlawan kemenangan Madrid lewat sundulan di penghujung laga, tetapi peluang tersebut masih belum membuahkan gol.

Editor: Edi Yulianto
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