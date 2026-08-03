Perasaan Jose Mourinho saat Real Madrid Ditahan Fiorentina di Laga Pramusim Perdana

JawaPos.com - José Mourinho memberikan penilaian positif meski Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga pramusim pertama mereka. Pertandingan tersebut juga menjadi debut kedua pelatih asal Portugal itu setelah kembali menangani Los Blancos.

Berbicara kepada Real Madrid TV usai pertandingan, Mourinho mengaku menyukai hampir seluruh aspek permainan timnya, terutama mengingat kondisi fisik para pemain yang belum sepenuhnya siap.

Mourinho Puji Tiga "Wajah" Real Madrid Melansir MARCA, Mourinho mengungkapkan bahwa ia melihat tiga versi berbeda dari Real Madrid sepanjang pertandingan.

"Saya menyukai semuanya. Saya tiba di ruang ganti dan melihat di telepon 'Madrid dengan dua wajah.' Ternyata itu adalah Madrid dengan tiga wajah: segar, lelah, dan sangat lelah."

Menurutnya, tim tampil luar biasa pada babak pertama dan sebenarnya pantas unggul dengan selisih lebih besar.

"Wajah yang segar bermain sangat baik. Skor 2-1 di babak pertama terlalu singkat. Babak pertama memiliki kualitas yang luar biasa."

Meski Fiorentina tampil lebih agresif setelah jeda, Mourinho tetap puas dengan cara anak asuhnya mengatasi tekanan.

"Babak kedua menjadi lebih fisik melawan tim Italia yang khas. Mereka memberi kami tekanan. Kemudian, dengan Moise Kean, dia bermain di kotak penalti melawan dua pemain muda berusia 18 tahun, yang bermain bagus, meskipun mereka belum sehebat Kean."

Ia juga memuji semangat para pemain yang tetap mampu mengendalikan pertandingan meski kondisi fisik mulai menurun.

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"Wajah yang juga saya sukai adalah wajah yang sangat lelah, yang tahu bagaimana mengendalikan permainan. Dumfries dan Endrick berlatih selama tiga hari dan bermain lebih dari 70 menit. Upaya fantastis yang bermakna. Saya menyukai semuanya. Saya berterima kasih kepada Grosso."