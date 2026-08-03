Kiper Muda Real Madrid Selangkah Lagi Gabung Sevilla, Bagaimana Peluangnya di Andalusia?

JawaPos.com - Real Madrid dikabarkan segera melepas salah satu kiper muda terbaik akademinya, Fran Gonzalez, ke Sevilla pada bursa transfer musim panas ini. Meski demikian, Los Blancos tetap memastikan mereka memiliki kendali atas masa depan sang penjaga gawang.

Melansir Diario AS, Fran Gonzalez akan menandatangani kontrak hingga 2031 bersama Sevilla. Klub Andalusia itu akan membayar sekitar EUR 3 juta untuk mendapatkan 50 persen hak ekonomi sang pemain.

Sementara itu, Real Madrid tetap mempertahankan 50 persen hak kepemilikan lainnya serta memasukkan klausul pembelian kembali. Dengan begitu, Los Blancos bisa membawa pulang Fran di masa depan dengan nilai transfer yang telah disepakati.

Siap Mengambil Langkah Besar Fran Gonzalez merupakan lulusan akademi Real Madrid yang bergabung dari Cultural Leonesa pada 2022. Kiper kelahiran 2005 tersebut memiliki postur menjulang setinggi 1,99 meter dan berkembang pesat bersama Real Madrid Castilla.

Sejak promosi ke tim cadangan pada 2024, ia telah mencatatkan sekitar 50 penampilan resmi dan sempat menjalani debut bersama tim utama pada musim La Liga 2024/25.

Kesempatan itu datang setelah Thibaut Courtois dan Andriy Lunin mengalami cedera. Meski Real Madrid kalah 1-2 dari Valencia, penampilan Fran tetap mendapat apresiasi karena tidak dianggap bertanggung jawab atas dua gol yang bersarang ke gawangnya.

Real Madrid Tetap Percaya pada Potensinya

Jose Mourinho sebenarnya masih melihat Fran sebagai pelapis yang ideal bagi Courtois dan Lunin. Bahkan, di internal klub, ia dinilai memiliki potensi untuk menjadi penerus Courtois dalam jangka panjang.

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Namun, minimnya peluang tampil sebagai starter membuat Fran memilih mencari tantangan baru agar mendapatkan menit bermain secara reguler di level tertinggi.

Real Madrid pun menghormati keputusan tersebut. Alih-alih melepasnya sepenuhnya, klub memilih menggunakan skema yang memungkinkan Fran berkembang di klub lain tanpa kehilangan kendali atas masa depannya.

Tantangan Baru di Sevilla Di Sevilla, Fran Gonzalez akan bersaing memperebutkan posisi kiper utama bersama Odysseas Vlachodimos, yang kembali ke klub setelah masa peminjaman yang sukses.