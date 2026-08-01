Leandro Paredes Terancam Hukuman Berat Setelah FIFA Buka Proses Disipliner Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Leandro Paredes berpotensi menghadapi salah satu hukuman terberat setelah FIFA membuka proses disipliner terkait insiden yang terjadi seusai final Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina dan Spanyol.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum’at (31/7), Gelandang Tim Nasional Argentina tersebut menjadi salah satu tokoh utama dalam penyelidikan yang sedang dilakukan badan sepak bola dunia.

Paredes dilaporkan menghadapi tiga tuduhan agresi yang membuat posisinya menjadi perhatian utama dalam kasus tersebut.

Berdasarkan Kode Disiplin FIFA, setiap tindakan agresi terhadap lawan atau pihak lain yang bukan petugas pertandingan dapat dikenai hukuman minimal tiga pertandingan untuk setiap pelanggaran. Apabila seluruh tuduhan dinyatakan terbukti, Paredes berpotensi menerima hukuman skorsing yang cukup panjang.

Meski demikian, FIFA hingga kini belum mengumumkan keputusan akhir mengenai sanksi yang akan dijatuhkan.

Selain Paredes, beberapa pihak lain juga masuk dalam proses penyelidikan FIFA. Nahuel Molina diduga melakukan dua tindakan agresi, sedangkan Thiago Almada dan gelandang Spanyol, Gavi, diselidiki atas dugaan perilaku tidak sportif.

FIFA juga membuka proses disipliner terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) atas dugaan pelanggaran yang terjadi selama dan setelah pertandingan final.

Saat ini, proses disipliner masih berada pada tahap pemeriksaan sehingga belum ada sanksi olahraga maupun finansial yang dijatuhkan. Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti serta tanggapan sebelum keputusan akhir ditetapkan.