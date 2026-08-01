Efek Eddie Howe! Bruno Guimaraes Berpotensi Tinggalkan Newcastle United, Arsenal Pasang Harga

JawaPos.com – Newcastle United berpotensi menghadapi krisis yang lebih besar setelah ditinggal pelatih Eddie Howe. Situasi ruang ganti The Magpies bisa semakin rumit apabila kapten tim sekaligus gelandang andalan, Bruno Guimaraes, ikut hengkang pada bursa transfer musim panas.

Arsenal disebut menjadi klub yang paling serius mengincar pemain timnas Brasil tersebut.

Minat Arsenal terhadap Guimaraes sejatinya bukan hal baru. The Gunners telah memantau sang gelandang sejak enam tahun lalu. Keberhasilan Arsenal menjuarai Premier League musim lalu disebut menjadi salah satu daya tarik bagi Guimaraes, yang telah empat musim berkarier di Inggris.

Menurut sejumlah media Inggris, Arsenal menjadikan Guimaraes sebagai target utama pada bursa transfer musim panas. Klub asuhan Mikel Arteta itu dikabarkan siap mengajukan tawaran senilai 70 juta poundsterling.

Jika transfer terealisasi, Guimaraes diproyeksikan memperkuat lini tengah Arsenal bersama Declan Rice dan Martin Zubimendi.