Rumor Transfer Liga Spanyol 2026: Barcelona Incar Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund

Bintang muda Borussia Dortmund Karim Adeyemi dikabarkan jadi incaran Barcelona. (IMAGO/Maximilian Koch)
JawaPos.com - Barcelona dikabarkan tengah mengajukan tawaran kepada Borussia Dortmund untuk mendatangkan penyerang Karim Adeyemi. Atlet berusia 24 tahun itu masih terikat kontrak dengan Dortmund hingga 2027.
Barcelona optimistis pemain asal Jerman itu dapat dilepas Dortmund dengan harga lebih rendah pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Catalonia itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal terkait persyaratan pribadi dengan Karim Adeyemi.
Meskipun demikian, negosiasi Bracelona dengan Dortmund masih berlangsung. Sumber yang dilansir dari ESPN menyebutkan bahwa proses transfer Karim Adeyemi belum mendekati selesai dan belum ada kesepakatan yang ditandatangani.
Upaya Barcelona merekrut Adeyemi disebut berjalan terpisah dari pencarian mereka terhadap penyerang tengah baru. Hingga saat ini, penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez masih menjadi target utama untuk posisi striker.
Sejak Maret 2026, Barcelona berencana melakukan perombakan di lini depan atas permintaan pelatih Hansi Flick. Barcelona berhasil meraih dua gelar La Liga secara beruntun.
Sejumlah perubahan signifikan pun telah terjadi. Robert Lewandowski telah bergabung dengan klub MLS Chicago Fire dengan status bebas transfer.
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Sementara itu, Marcus Rashford kembali ke Manchester United setelah masa peminjamannya berakhir. Ferran Torres saat ini memasuki tahun terakhir kontraknya dan Roony Bardghji juga berpotensi hengkang.
Barcelona juga telah mengamankan jasa penyerang Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United dengan nilai transfer mencapai EUR 70 juta (sekitar Rp 1,4 triliun). Meskipun demikian, klub masih berupaya menambah kekuatan skuad, khususnya di sektor sayap.
Presiden Barcelona Joan Laporta juga telah mengonfirmasi bahwa klub telah mengajukan tawaran untuk Julian Alvarez yang sebelumnya menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid. Dalam konteks ini, kehadiran Adeyemi dinilai dapat memberikan variasi di lini serang.
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