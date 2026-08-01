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Risma Azzah Fatin
Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.43 WIB

Arne Slot Masuk Daftar Teratas Calon Pelatih Al-Ahli Setelah Tinggalkan Liverpool

Arne Slot (Bein Sports) - Image

Arne Slot (Bein Sports)

JawaPos.com – Arne Slot dilaporkan menjadi kandidat utama untuk mengisi posisi pelatih kepala Al-Ahli menjelang dimulainya musim baru Liga Pro Saudi.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (1/8), Mantan pelatih Liverpool itu disebut masuk dalam daftar teratas calon pengganti Matthias Jaissle. Al-Ahli ingin segera menunjuk pelatih baru demi menjaga stabilitas tim sebelum kompetisi dimulai.

Manajemen Al-Ahli menilai Slot memiliki kapasitas untuk membawa klub bersaing memperebutkan gelar domestik maupun kontinental. Reputasinya meningkat setelah sukses mengantarkan Liverpool meraih gelar Liga Inggris musim 2025.

Keberhasilan tersebut membuat pelatih asal Belanda itu tetap menjadi salah satu sosok yang paling diminati di bursa pelatih.

Sejak meninggalkan Liverpool pada akhir musim lalu, Slot beberapa kali dikaitkan dengan sejumlah klub besar dan tim nasional Belanda.

Slot juga dikabarkan menolak tawaran dari Fulham karena memilih menunggu kesempatan yang dianggap paling tepat. Kini, peluang berkarier di Liga Pro Saudi menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan.

Selain Slot, Al-Ahli juga memasukkan nama Vítor Pereira sebagai kandidat alternatif apabila negosiasi tidak mencapai kesepakatan. Klub asal Arab Saudi itu menargetkan proses penunjukan pelatih baru rampung sebelum laga pembuka Liga Pro Saudi pada 13 Agustus melawan Diriyah.

Pelatih yang terpilih nantinya akan mengemban tanggung jawab mempertahankan Al-Ahli sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Arab Saudi dan Asia.

Editor: Novia Tri Astuti
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