Andoni Iraola Beberkan Peran Krusial Staf Kepelatihan Baru Liverpool Jelang Musim 2026/2027

JawaPos.com – Juru taktik baru Liverpool, Andoni Iraola buka suara mengenai pentingnya peran staf pendukungnya di Stadion Anfield, mengingat susunan tim pelatih klub telah mengalami perombakan signifikan pada musim panas ini.

Liverpool mengonfirmasi awal bulan ini bahwa empat pelatih baru akan bergabung sebagai staf pendukung Iraola menyusul kepergian Arne Slot beserta asistennya, Sipke Hulshoff dan Giovanni van Bronckhorst, serta pelatih utama performa fisik, Ruben Peeters.

Dan kini, Tommy Elphick dan Shaun Cooper kemudian ditunjuk sebagai pelatih tim utama, sementara Pablo de la Torre hadir sebagai asisten pelatih dan Tom Webber bergabung sebagai analis taktik tim utama.

De la Torre sebelumnya telah bekerja sama dengan Iraola sejak masa-masa di AEK Larnaca, sementara Elphick, Cooper, dan Webber bertemu dengan pelatih asal Basque tersebut saat ia tiba di Bournemouth pada musim panas 2023.

"Bagi saya, penting bagi mereka (Elphick, Cooper, dan De la Torre) untuk ikut bersama saya. Pablo adalah pelatih fisik, tetapi ia telah mendampingi saya hampir sepanjang karier kepelatihan saya,” ujar Iraola.

“Jadi, bagi saya, ia lebih dari sekadar pelatih fisik (para pemain saya). Ia adalah seorang asisten dan kami saling mengenal dengan sangat baik. Saya sangat beruntung memiliki Tommy dan Shaun saat tiba di Bournemouth."

“Pasalnya, saya sempat mengalami kendala dengan asisten pelatih saya, Inigo Perez (yang tidak bisa mendapatkan izin kerja di Inggris). Pada akhirnya, situasi itu justru berakhir baik baginya karena kini ia melatih Villarreal."

“Mungkin saja kami akan berhadapan dengan mereka di Liga Champions. Namun, saat ada Tommy dan Shaun, kami merasa tidak perlu mendatangkan asisten pelatih lagi. Mereka sangat siap untuk membantu saya dalam memahami budaya Inggris sepak bola Inggris."