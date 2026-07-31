Eks Pelatih Liverpool Arne Slot Berpeluang Latih Al Ahli, Bersaing dengan Vitor Pereira

JawaPos.com - Masa depan Arne Slot di dunia kepelatihan kembali menjadi sorotan. Beberapa bulan setelah berpisah dengan Liverpool, pelatih asal Belanda itu kini disebut masuk dalam daftar kandidat kuat untuk menangani klub raksasa Arab Saudi, Al Ahli.

Peluang tersebut muncul setelah Newcastle United dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Matthias Jaissle sebagai pelatih baru mereka. Jaissle diproyeksikan menggantikan Eddie Howe yang memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya di tengah persiapan pramusim.

Kepindahan Jaissle ke St James' Park membuat kursi pelatih Al Ahli kosong. Klub yang dalam dua musim terakhir sukses menjuarai Liga Champions Asia itu kini bergerak cepat mencari sosok pengganti agar persiapan menghadapi musim baru tidak terganggu.

Laporan talkSPORT menyebut nama Arne Slot menjadi salah satu kandidat yang dipertimbangkan manajemen Al Ahli. Slot dinilai memiliki rekam jejak yang cukup mumpuni setelah sukses membangun reputasi di Eropa sebelum sempat menangani Liverpool.

Meski masa baktinya di Anfield tidak berlangsung lama, pelatih berusia 47 tahun itu tetap dipandang sebagai salah satu pelatih dengan pendekatan permainan menyerang dan modern. Karakter tersebut dianggap sesuai dengan proyek yang tengah dibangun Al Ahli.

Sebelumnya, Slot juga sempat dikaitkan dengan Fulham pada bursa transfer musim panas. Namun, ia dikabarkan memilih menunggu tawaran yang dinilai lebih sesuai dengan ambisi kariernya.

Meski demikian, jalan Slot menuju Al Ahli dipastikan tidak akan mudah. Klub asal Jeddah itu juga memasukkan nama Vitor Pereira dalam daftar kandidat pelatih.

Pereira bukan sosok asing di Arab Saudi. Sebelum kembali berkarier di Inggris bersama Nottingham Forest, pelatih asal Portugal tersebut sempat menangani Al Shabab.