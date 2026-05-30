Muhammad Imaduddin Suria Saputra
Minggu, 31 Mei 2026 | 03.47 WIB

Dipecat Liverpool, Arne Slot Jadi Kandidat Pelatih AC Milan Musim Depan!

Pelatih Liverpool Arne Slot. (ig @aficionadosgt_)

JawaPos.com - Tak perlu menganggur terlalu lama pasca dipecat Liverpool, Arne Slot dikabarkan masuk menjadi kandidat pelatih AC Milan musim depan.

Kursi pelatih kepala AC Milan sendiri saat ini kosong setelah Maximiliano Allegri resmi dipecat pasca gagal membawa Rossoneri meraih tiket Liga Champions.

"EKSKLUSIF: Arne Slot adalah kandidat terdepan untuk menjadi pelatih kepala baru AC Milan! Ramon Planes saat ini adalah kandidat terdepan untuk posisi direktur olahraga. Pembicaraan sedang berlangsung saat ini," ungkap jurnalis Italia, Sacha Tavolieri.

Arne Slot sendiri jelas bukan pelatih biasa. Melakoni musim pertama bersama Liverpool pada 2024/2025, gelar juara Premier League berhasil ia persembahkan.

Sebelum ke Inggris, pelatih 45 tahun tersebut sukses meraih beberapa gelar bersama Feyenoord di sepak bola Belanda di tengah dominasi Ajax dan PSV Eindhoven.

Jika Slot berlabuh ke Milan, tugas berat akan diemban dengan misi membangkitkan kejayaan Rossoneri yang meredup dalam beberapa musim terakhir.

Pada musim depan, AC Milan akan berlaga kembali di kompetisi Eropa tepatnya UEFA Europa League dan akan bersaing dengan rival senegara, Juventus. 

