10 Pemain yang Panen Followers Instagram Terbanyak Selama Piala Dunia 2026: Haaland dan Vozinha Teratas

JawaPos.com - Ajang Piala Dunia 2026 ternyata juga sukses meningkatkan popularitas sejumlah pemain di media sosial. Berkat penampilan impresif sepanjang turnamen, beberapa nama seperti striker Norwegia Erling Haaland, kiper Tanjung Verde, Vozinha, hingga gelandang Inggris, Jude Bellingham sukses mencatat lonjakan followers Instagram yang sangat signifikan. Berikut 10 pemain dengan penambahan followers Instagram terbanyak selama Piala Dunia 2026.

Meski bukan pemain yang baru bersinar di ajang Piala Dunia 2026, Erling Haaland ternyata juga ikut merasakan penambahan jumlah pengikut di akun Instagram pribadinya. Kemampuannya memimpin lini depan Norwegia dengan sukses mencetak tujuh gol dan melaju hingga babak delapan besar, membuat penikmat sepak bola terpukau.

Sebelum awal turnamen, Haaland memiliki 40,6 juta pengikut, setelahnya menjadi 72,7 juta. Penambahan 32,1 juta membuat striker Manchester City menjadi pemain dengan penambahan terbanyak.

Di urutan kedua, penjaga gawang Tanjung Verde, Vozinha sukses membuat 'sejarah'. Berkat penampilan gemilangnya menahan imbang Spanyol dan memaksa Argentina bermain hingga 120 menit, jumlah pengikut Instagramnya melonjak dari hanya 30 ribu saja menjadi 29,4 juta hanya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan.

Mantan rekan satu tim pemain tim nasional Indonesia, Witan Sulaeman saat membela AS Trencin ini menjadi kiper dengan jumlah followers Instagram terbanyak di dunia mengalahkan nama-nama besar seperti Manuel Neur, Iker Casillas, hingga Gianluigi Buffon.

Pada posisi ketiga, gelandang Inggris, Jude Bellingham menambah jumlah pengikutnya sebesar 12 juta dan kini total memiliki 53,3 juta followers.

Selain nama pemain besar seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, dan Neymar, nama rising star muda juga mencuri perhatian. Pada edisi kali ini, gelandang 17 tahun milik tuan rumah Meksiko, Gilberto Mora sukses mengalami kenaikan 6,6 juta pengikut. Pemain yang diminati Liverpool dan Arsenal ini kini catatkan 7,7 juta followers di Instagram.

10 Pemain yang Mendapatkan Penambahan Followers Terbanyak di Instagram Selama Piala Dunia 2026 Erling Haaland (Norwegia)

Sebelum turnamen: 40,6 juta

Sesudah turnamen: 72,7 juta

Penambahan followers: 32,1 juta