Vozinha Direkrut Klub Chile Colo-Colo dengan Status Bebas Transfer, Masa Kontrak 18 Bulan

Kiper timnas Tanjung Verde Vozinha. (Vozinha)
JawaPos.com - Penjaga gawang asal Tanjung Verde Vozinha mendapatkan klub baru setelah tampil memukau di Piala Dunia 2026. Kiper berusia 40 tahun itu dikontrak raksasa sepak bola Chile Colo-Colo dengan kontrak berdurasi 18 bulan.
Kabar kepindahan Vozinha ke klub Chile diumumkan pihak klub lewat akun Instagram resminya pada Sabtu (25/7). Dalam unggahannya, Colo-Colo menyampaikan sambutan hangat kepada sang pemain Tanjung Verde itu.
Postingan itu langsung disukai oleh satu juta pengguna dalam waktu kurang dari 24 jam. Presiden perusahaan yang mengelola Colo-Colo Anibal Mosa sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Vozinha akan segera tiba di Chile untuk merampungkan proses kepindahannya.
“Vozinha akan menjadi pemain Colo-Colo. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan melakukan perjalanan ke Chile, menjalani pemeriksaan medis yang diperlukan, lalu diperkenalkan di Estadio Monumental,” ujar Mosa dikutip dari ESPN.
Anibal Mosa menegaskan bahwa proses transfer Vozinha kini hanya tinggal menunggu penyelesaian detail akhir. “Kami sudah memiliki kesepakatan, detail akhir sedang dirampungkan, tetapi kami sudah mendapat konfirmasi dari pihak terdekatnya dan perwakilannya. Kami mencapai kesepakatan berdasarkan proposal yang kami ajukan,” tambah Mosa diutip dari TNT Sports.
Vozinha mencuri perhatian dunia setelah tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Vozinha menjadi salah satu bintang kejutan berkat serangkaian penyelamatan krusial saat menghadapi tim-tim kuat, termasuk juara dunia Spanyol dan juara bertahan Argentina.
Kiper bernama asli Josimar Dias itu sukses membawa tim nasional Tanjung Verde melangkah jauh dalam turnamen, sebelum akhirnya tersingkir oleh Argentina yang diperkuat Lionel Messi dengan skor 2-3 pada babak 32 besar lewat perpanjangan waktu.
Kiper veteran berstatus bebas transfer itu telah menjalani karier profesional selama lebih dari dua dekade. Dia memperkuat sejumlah klub di Tanjung Verde, Moldova, Slovakia, Siprus, dan Portugal, serta mencatatkan 94 caps bersama tim nasional.
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