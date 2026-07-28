Regulasi Liga Chile Bikin Vozinha Tak Bisa Pakai Nama Populernya, Colo-Colo Ajukan Permohonan Khusus

Kiper Tanjung Verde Vozinha. (AFP/Buda Mendes)
JawaPos.com - Kiper veteran Timnas Tanjung Verde, Vozinha, menghadapi situasi yang tidak biasa setelah resmi bergabung dengan klub raksasa Chile, Colo-Colo.
Meski namanya dikenal luas berkat penampilan gemilang di Piala Dunia 2026, ia justru berpotensi tidak bisa menggunakan nama "Vozinha" di punggung jersey pada musim pertamanya.
Penyebabnya bukan karena alasan teknis maupun komersial, melainkan aturan Liga Primera Chile yang hanya memperbolehkan pemain menggunakan nama keluarga resmi di seragam pertandingan. Nama panggilan atau julukan tidak diizinkan digunakan selama kompetisi berlangsung.
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Kondisi ini membuat Colo-Colo harus bergerak cepat. Klub berjuluk El Cacique tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kepada Federasi Sepak Bola Chile agar sang penjaga gawang tetap diperbolehkan memakai nama "Vozinha", yang sudah melekat sepanjang karier profesionalnya.
Jika permohonan itu ditolak, kiper berusia 40 tahun tersebut harus menggunakan nama asli di bagian belakang jersey. Pilihannya adalah "Evora", "Dias", atau gabungan keduanya, sesuai nama lengkapnya, Josimar Jose Evora Dias.
Aturan tersebut juga memiliki konsekuensi yang cukup tegas. Apabila pemain tetap mengenakan nama panggilan yang tidak sesuai regulasi, wasit dapat memberikan kartu kuning secara otomatis, sementara klub akan dikenai sanksi berupa denda.
Presiden Federasi Sepak Bola Chile, Pablo Milad, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima permintaan resmi dari Colo-Colo.
"Kami sudah menerima permohonan resmi dari Colo-Colo. Permintaan itu akan kami pelajari dalam beberapa jam ke depan sebelum memberikan keputusan kepada klub," ujar Milad.
Ia juga menilai kehadiran Vozinha akan memberikan dampak positif bagi kompetisi domestik Chile. Menurutnya, pengalaman dan popularitas sang penjaga gawang bisa menjadi daya tarik tambahan bagi para pencinta sepak bola.
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