Siapa Matthias Jaissle? Profil Kandidat Terkuat Pengganti Eddie Howe di Newcastle United

JawaPos.com - Nama Matthias Jaissle menjadi sorotan setelah Newcastle United mengumumkan perpisahan dengan Eddie Howe. Pelatih asal Jerman itu dikabarkan menjadi kandidat terkuat untuk mengisi kursi manajer The Magpies pada musim 2026/2027.

Kabar tersebut langsung menarik perhatian karena Matthias Jaissle merupakan salah satu pelatih muda yang tengah naik daun di Eropa dan Timur Tengah. Rekam jejaknya bersama RB Salzburg dan Al Ahli menjadi modal kuat untuk menangani klub sebesar Newcastle United.

Eddie Howe secara mengejutkan memutuskan mengundurkan diri setelah hampir lima tahun menangani Newcastle United. Keputusan itu diambil setelah The Magpies menutup musim Liga Inggris di posisi ke-12 klasemen.

Meski demikian, Howe meninggalkan warisan yang cukup besar. Selama menangani Newcastle, ia membawa klub dua kali lolos ke Liga Champions pada musim 2022/2023 dan 2024/2025, serta mempersembahkan trofi Piala Liga Inggris 2024/2025 yang menjadi gelar domestik pertama klub dalam 70 tahun.

"Kami dapat mengumumkan bahwa Eddie Howe telah menyampaikan kepada klub keputusannya untuk mengundurkan diri sebagai pelatih kepala. Klub menerima keputusan tersebut dan ingin menyampaikan terima kasih kepada Eddie atas kontribusinya yang luar biasa," tulis Newcastle United.

"Eddie bergabung dengan St. James' Park pada momen yang sangat penting pada November 2021 dan memainkan peran utama dalam mengubah arah perjalanan klub. Selama masa kepemimpinannya, Eddie juga menghadirkan sejumlah momen paling berkesan dalam sejarah terbaru klub," lanjut pernyataan tersebut.

Tak lama setelah pengunduran diri Howe, Newcastle United langsung bergerak mencari pengganti. Sejumlah nama seperti Kieran McKenna, Antonio Conte, hingga Matthias Jaissle dikaitkan dengan posisi tersebut.

Di antara nama-nama itu, Matthias Jaissle disebut sebagai kandidat paling kuat. Laporan menyebut negosiasi antara Newcastle United dan pelatih berusia 38 tahun tersebut telah memasuki tahap lanjutan.

Siapa Matthias Jaissle? Matthias Jaissle merupakan pelatih asal Jerman yang lahir di Nurtingen pada 5 April 1988. Sebelum menjadi pelatih, ia sempat berkarier sebagai pemain bersama Hoffenheim.