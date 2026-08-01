Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 2 Agustus 2026 | 00.14 WIB

Eddie Howe Tinggalkan Newcastle United, Matthias Jaissle Masuk Kandidat Pelatih Baru The Magpies

Eddie Howe meninggalkan Newcastle United. Kepergiannya memperpanjang eksodus The Magpies sejak penjualan Alexander Isak. (Instagram/nufc) - Image

Eddie Howe meninggalkan Newcastle United. Kepergiannya memperpanjang eksodus The Magpies sejak penjualan Alexander Isak. (Instagram/nufc)

JawaPos.com – Newcastle United kembali menghadapi gejolak setelah ditinggal pelatih Eddie Howe. Kepergian Howe memperpanjang daftar eksodus figur penting di klub sejak Alexander Isak dijual ke Liverpool.

Sejak diakuisisi Public Investment Fund (PIF) milik Kerajaan Arab Saudi pada 2021, Newcastle menjelma menjadi salah satu kekuatan baru di Premier League. PIF telah menggelontorkan sekitar 670 juta poundsterling untuk belanja pemain.

Investasi tersebut membuahkan hasil dengan berakhirnya penantian gelar selama 70 tahun setelah Newcastle menjuarai Piala Liga Inggris (EFL Cup) musim 2024-2025. The Magpies juga dua kali tampil di Liga Champions, yakni pada musim 2023-2024 dan 2025-2026.

Namun, masa indah itu mulai retak. Eddie Howe, yang menjadi pelatih pilihan PIF sejak proses akuisisi klub, memutuskan mundur.

"Saya merasa masa tugas saya di sini sudah selesai. Saya butuh jeda dari sepak bola," kata Howe melalui orang terdekatnya seperti dikutip BBC Sport.

Kepergian Howe menambah daftar figur penting yang meninggalkan St James' Park. Sebelumnya, Newcastle melepas striker Alexander Isak ke Liverpool dengan nilai transfer 125 juta poundsterling.

Pada bursa transfer musim panas, Newcastle juga menjual Anthony Gordon ke Barcelona dan Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur.

Seperti Bekerja dari Awal Lagi

Sebagai pengganti pemain yang hengkang, Newcastle lebih banyak merekrut talenta muda seperti Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Aladji Bamba, dan Sean Steur.

Menurut laporan The Athletic, kebijakan transfer tersebut membuat Howe merasa harus membangun ulang kekuatan tim dari nol.

Kebijakan itu juga dinilai tidak mencerminkan ambisi PIF untuk membawa Newcastle bersaing memperebutkan gelar Premier League.

Editor: Hendra
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags
Artikel Terkait
Newcastle United Serius Kejar Abde Ezzalzouli, Real Betis Pasang Harga EUR 50 Juta - Image
Sepak Bola Dunia

Newcastle United Serius Kejar Abde Ezzalzouli, Real Betis Pasang Harga EUR 50 Juta

Kamis, 30 Juli 2026 | 00.27 WIB

Newcastle United Resmi Capai Kesepakatan Rekrut Aladji Bamba, Mahar Transfer Rp 760 Miliar - Image
Sepak Bola Dunia

Newcastle United Resmi Capai Kesepakatan Rekrut Aladji Bamba, Mahar Transfer Rp 760 Miliar

Jumat, 24 Juli 2026 | 18.17 WIB

Ambisi Newcastle United Kuasai Eropa Tak Semudah Era Manchester City, Ini Penyebabnya - Image
Sepak Bola Dunia

Ambisi Newcastle United Kuasai Eropa Tak Semudah Era Manchester City, Ini Penyebabnya

Jumat, 24 Juli 2026 | 13.06 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore