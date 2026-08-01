Eddie Howe Tinggalkan Newcastle United, Matthias Jaissle Masuk Kandidat Pelatih Baru The Magpies

JawaPos.com – Newcastle United kembali menghadapi gejolak setelah ditinggal pelatih Eddie Howe. Kepergian Howe memperpanjang daftar eksodus figur penting di klub sejak Alexander Isak dijual ke Liverpool.

Sejak diakuisisi Public Investment Fund (PIF) milik Kerajaan Arab Saudi pada 2021, Newcastle menjelma menjadi salah satu kekuatan baru di Premier League. PIF telah menggelontorkan sekitar 670 juta poundsterling untuk belanja pemain.

Investasi tersebut membuahkan hasil dengan berakhirnya penantian gelar selama 70 tahun setelah Newcastle menjuarai Piala Liga Inggris (EFL Cup) musim 2024-2025. The Magpies juga dua kali tampil di Liga Champions, yakni pada musim 2023-2024 dan 2025-2026.

Namun, masa indah itu mulai retak. Eddie Howe, yang menjadi pelatih pilihan PIF sejak proses akuisisi klub, memutuskan mundur.

"Saya merasa masa tugas saya di sini sudah selesai. Saya butuh jeda dari sepak bola," kata Howe melalui orang terdekatnya seperti dikutip BBC Sport.

Kepergian Howe menambah daftar figur penting yang meninggalkan St James' Park. Sebelumnya, Newcastle melepas striker Alexander Isak ke Liverpool dengan nilai transfer 125 juta poundsterling.

Pada bursa transfer musim panas, Newcastle juga menjual Anthony Gordon ke Barcelona dan Sandro Tonali ke Tottenham Hotspur.

Seperti Bekerja dari Awal Lagi Sebagai pengganti pemain yang hengkang, Newcastle lebih banyak merekrut talenta muda seperti Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Aladji Bamba, dan Sean Steur.

Menurut laporan The Athletic, kebijakan transfer tersebut membuat Howe merasa harus membangun ulang kekuatan tim dari nol.