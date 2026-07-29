Newcastle United Serius Kejar Abde Ezzalzouli, Real Betis Pasang Harga EUR 50 Juta

JawaPos.com - Newcastle United dikabarkan semakin serius memburu winger Real Betis, Abde Ezzalzouli, pada bursa transfer musim panas. Pemain asal Maroko itu disebut telah masuk radar The Magpies dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut laporan TEAMtalk, Newcastle menjadi salah satu klub yang paling serius mengejar tanda tangan Ezzalzouli setelah penampilannya yang impresif bersama Real Betis di La Liga musim lalu.

Pemain berusia 24 tahun tersebut dinilai memiliki kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta kualitas teknik yang sesuai dengan karakter permainan yang diinginkan pelatih Eddie Howe.

Selain piawai bermain sebagai winger kiri, Ezzalzouli juga mampu beroperasi di sisi kanan sehingga memberi fleksibilitas lebih bagi lini serang Newcastle.

TEAMtalk melaporkan Ezzalzouli juga terbuka untuk melanjutkan karier di Premier League. Ia disebut tertarik dengan atmosfer kompetisi sepak bola Inggris dan melihatnya sebagai langkah berikutnya dalam kariernya.

"Kesepakatan harga untuk sang pemain berkisar EUR 50 juta," tulis TEAMtalk.

Nilai tersebut disebut lebih rendah dibandingkan banderol yang sempat dipasang Real Betis pada awal bursa transfer musim panas.

Karena itu, Newcastle dikabarkan mulai menyiapkan langkah konkret untuk membuka negosiasi dengan Real Betis dalam waktu dekat.

Ezzalzouli diproyeksikan menambah daya gedor lini serang Newcastle berkat kecepatannya dalam menyerang ruang, kemampuan melewati lawan, serta kontribusinya dalam menciptakan maupun mencetak gol.