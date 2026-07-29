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Bramasta JP
Rabu, 29 Juli 2026 | 23.08 WIB

4 Pemain Barcelona Ini Wajib Bersinar di Pramusim Demi Yakinkan Hansi Flick

Empat pemain Barcelona wajib tampil impresif pada pramusim demi meyakinkan Hansi Flick dan mengamankan tempat di skuad utama musim depan. (Dok. AFP) - Image

Empat pemain Barcelona wajib tampil impresif pada pramusim demi meyakinkan Hansi Flick dan mengamankan tempat di skuad utama musim depan. (Dok. AFP)

JawaPos.com - Empat pemain Barcelona menghadapi pramusim yang sangat menentukan untuk mengamankan tempat dalam skuad utama Hansi Flick. Persaingan ketat di berbagai lini serta munculnya talenta-talenta La Masia membuat mereka wajib tampil impresif sebelum La Liga 2026/2027 dimulai.

Pramusim Barcelona diawali dengan kontribusi positif para pemain jebolan La Masia. Blaugrana membuka agenda uji coba dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas CE Europa.

Salah satu pemain yang paling mencuri perhatian adalah winger berusia 19 tahun, Alez Gonzalez. Penampilannya yang terlibat dalam tiga gol membuat namanya mulai diperhitungkan masuk dalam rencana Hansi Flick, mengikuti jejak Marc Bernal, Marc Casado, dan Pau Cubarsi.

Banyaknya pemain senior Barcelona yang baru kembali setelah membela negaranya membuat pramusim menjadi kesempatan emas bagi para pemain muda untuk menunjukkan kualitas. Namun, ketika kompetisi resmi dimulai, persaingan menuju tim utama dipastikan semakin ketat.

Barcelona juga mengusung target besar setelah menjadi juara Liga Spanyol dalam dua musim terakhir. Blaugrana berambisi mencatat tiga gelar liga secara beruntun, sesuatu yang terakhir kali mereka lakukan pada era Pep Guardiola bersama Lionel Messi.

Di sisi lain, beberapa pemain senior juga menghadapi tekanan besar. Mereka harus membuktikan diri agar tetap menjadi bagian penting dalam proyek Hansi Flick musim depan.

Berikut empat pemain Barcelona yang wajib tampil mengesankan sepanjang pramusim.

Alejandro Balde

Alejandro Balde sempat diproyeksikan sebagai penerus Jordi Alba di posisi bek kiri Barcelona. Namun, kariernya beberapa musim terakhir kerap terganggu cedera sehingga gagal menunjukkan performa terbaik secara konsisten.

Pemain berusia 22 tahun itu kini menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mengamankan posisi utama di sisi kiri pertahanan. Karena itu, pramusim menjadi momen penting bagi Balde untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi pilihan utama Hansi Flick.

Meski diperkirakan tetap dipertahankan Barcelona, Balde harus kembali menunjukkan performa eksplosif yang pernah membuatnya digadang-gadang sebagai salah satu bek kiri muda terbaik di Eropa.

Editor: Hendra
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