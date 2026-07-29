Robert Lewandowski Pernah Tolak Kontrak Bernilai Rp 3,8 Triliun Demi Mengutamakan Ambisi Bersama Barcelona

Robert Lewandowski (Bein Sports)
JawaPos.com – Robert Lewandowski membuat keputusan mengejutkan dengan menolak tawaran senilai EUR 200 juta atau sekitar Rp3,8 triliun demi tetap bertahan di Barcelona.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (29/7), Menurut agennya, Pini Zahavi, penyerang asal Polandia itu mendapat tawaran kontrak selama dua musim dari klub Arab Saudi.
Tawaran tersebut bernilai EUR 100 juta atau sekitar Rp1,9 triliun per musim, tetapi Lewandowski memilih melanjutkan kariernya di Camp Nou.
Zahavi menjelaskan bahwa prioritas utama Lewandowski bukanlah keuntungan finansial, melainkan tetap menjadi bagian penting dalam proyek olahraga Barcelona.
Meski menyadari peluang menerima kontrak sebesar itu mungkin tidak akan datang lagi, sang penyerang tetap mengutamakan ambisi di lapangan. Keputusan tersebut disebut sebagai bukti komitmennya terhadap klub asal Katalonia itu.
Namun, perjalanan Lewandowski bersama Barcelona akhirnya mendekati akhir setelah posisinya sebagai pemain inti tidak lagi terjamin. Presiden klub, Joan Laporta, dikabarkan masih menginginkan sang penyerang bertahan.
Akan tetapi, direktur olahraga Deco dan pelatih Hansi Flick tidak dapat memastikan Lewandowski akan menjadi pilihan utama di setiap pertandingan.
Kondisi tersebut mendorong Lewandowski mempertimbangkan langkah baru dalam kariernya. Setelah menuntaskan kebersamaannya dengan Barcelona, ia akhirnya memilih bergabung dengan Chicago Fire di Major League Soccer.
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