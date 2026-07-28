Roberto Mancini Sepakat Latih Italia Lagi, Pirlo Ditolak dan Guardiola Urung Bergabung

JawaPos.com - Roberto Mancini dikabarkan akan kembali menukangi Timnas Italia setelah Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) mencapai kesepakatan dengannya.

Kembalinya pelatih berusia 61 tahun itu menjadi akhir dari pencarian panjang Gli Azzurri setelah sejumlah kandidat gagal mengisi kursi pelatih kepala.

Italia memang belum memiliki nahkoda tetap sejak Gennaro Gattuso memutuskan mundur pada April 2026.

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Sejak saat itu, FIGC bergerak mencari sosok yang dianggap mampu mengembalikan kejayaan tim nasional, terutama setelah kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026.

Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Mancini telah menerima tawaran untuk kembali memimpin Gli Azzurri. Ini akan menjadi periode kedua bagi mantan pelatih Manchester City tersebut bersama tim nasional Italia.

Nama Roberto Mancini tentu bukan sosok asing bagi publik sepak bola Italia. Pada periode pertamanya, ia sukses mengantar Gli Azzurri meraih gelar juara Euro 2020 setelah mengalahkan Inggris melalui drama adu penalti di partai final. Gelar tersebut menjadi salah satu pencapaian terbesar Italia dalam satu dekade terakhir.

Setelah meninggalkan Italia pada 2023, Mancini sempat menangani Timnas Arab Saudi sebelum melanjutkan karier bersama klub Qatar, Al Sadd.

Namun, ia memilih mengakhiri kerja samanya dengan klub tersebut pada Juni lalu sehingga membuka peluang untuk kembali ke negaranya.