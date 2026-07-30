Akhir Era Brescia Calcio, Klub Legendaris Italia Resmi Pailit dan Keluar dari Sepak Bola Profesional

Deretan pemain yang pernah membela Brescia Calcio. (Brescia)
JawaPos.com - Klub legendaris Italia, Brescia Calcio, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Brescia.
Putusan tersebut menandai berakhirnya perjalanan salah satu klub tertua di Italia yang telah berdiri selama 114 tahun dan melahirkan banyak pemain ternama.
Sebelumnya, Brescia sudah lebih dulu kehilangan status sebagai klub profesional setelah gagal memenuhi berbagai kewajiban keuangan yang menjadi syarat mengikuti kompetisi.
Manajemen sempat mengajukan permohonan penyelamatan melalui jalur hukum agar klub dapat bertahan, tetapi upaya tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan.
Berdasarkan laporan La Gazzetta dello Sport, total utang Brescia mencapai sekitar EUR 20 juta. Setelah status pailit ditetapkan, para kreditur diberikan kesempatan hingga 30 November untuk mengajukan klaim ke dalam daftar utang yang akan diproses sesuai ketentuan hukum.
Kabar ini menjadi pukulan besar bagi sepak bola Italia. Brescia dikenal sebagai klub yang memiliki sejarah panjang serta pernah menjadi rumah bagi sejumlah pemain besar, seperti Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Luca Toni, Pep Guardiola, hingga Sandro Tonali yang merupakan produk akademi klub.
Di tengah krisis keuangan tersebut, sebenarnya Brescia berhak menerima dana solidaritas FIFA dari transfer Sandro Tonali.
Dana itu muncul karena status Brescia sebagai salah satu klub yang berperan dalam pembinaan sang gelandang sebelum meniti karier profesional.
Nilai dana solidaritas yang seharusnya diterima Brescia diperkirakan mencapai sekitar EUR 6 juta dari proses transfer Tonali ke Tottenham Hotspur.
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