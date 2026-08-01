Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 15.30 WIB

Kaoru Mitoma Lolos dari Tuntutan Pidana usai Kecelakaan dengan Pesepeda di Tokyo

Kaoru Mitoma cedera jelang pengumuman skuad Piala Dunia 2026. (@kaoru.m.0520/Instagram). - Image

Kaoru Mitoma cedera jelang pengumuman skuad Piala Dunia 2026. (@kaoru.m.0520/Instagram).

JawaPos.com – Jaksa Jepang memutuskan tidak mendakwa pesepak bola tim nasional Jepang, Kaoru Mitoma, dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pesepeda di Tokyo. Keputusan tersebut diumumkan pada Jumat (31/7).

Seperti dilansir Kyodo, Sabtu (1/8), kasus itu bermula dari kecelakaan yang terjadi di Distrik Itabashi, Tokyo, pada 8 Juli lalu. Saat itu, Mitoma yang bermain di Brighton, Liga Inggris itu yang mengemudikan mobil bertabrakan dengan sebuah sepeda di persimpangan jalan.

Polisi kemudian melimpahkan berkas perkara kepada jaksa karena pemain Brighton & Hove Albion itu diduga melakukan kelalaian dalam berkendara hingga menyebabkan korban mengalami luka. Namun, setelah melakukan penelaahan, jaksa memutuskan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Berdasarkan sumber penyelidikan, perempuan yang mengendarai sepeda mengalami cedera yang membutuhkan waktu sekitar dua pekan untuk pulih. Tidak dijelaskan lebih lanjut alasan jaksa menghentikan proses hukum terhadap Mitoma.

Mitoma merupakan pemain asal Prefektur Kanagawa, yang berada di dekat Tokyo. Ia bergabung dengan Kawasaki Frontale pada 2020 setelah lulus dari Universitas Tsukuba.

Pemain berusia 29 tahun itu menjadi salah satu andalan tim nasional Jepang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia tidak masuk skuad Jepang untuk Piala Dunia 2026 akibat cedera kaki kiri yang dialaminya.

Editor: Dhimas Ginanjar
Sumber: Kyodo News
Tags
Artikel Terkait
Mitoma, Minamino, Morita Out! Moriyasu Coret Sejumlah Pemain Kunci Jepang untuk Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Mitoma, Minamino, Morita Out! Moriyasu Coret Sejumlah Pemain Kunci Jepang untuk Piala Dunia 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 17.39 WIB

Timnas Jepang Terpukul, Kaoru Mitoma Terancam Absen di Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Jepang Terpukul, Kaoru Mitoma Terancam Absen di Piala Dunia

Kamis, 14 Mei 2026 | 17.44 WIB

Okupansi Hotel Jepang Menurun pada Juni, Tamu Asal Tiongkok Turun 49,5 Persen - Image
Travelling

Okupansi Hotel Jepang Menurun pada Juni, Tamu Asal Tiongkok Turun 49,5 Persen

Sabtu, 1 Agustus 2026 | 15.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal - Image
1

Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga

4

Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan

5

Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Iran Ubah Strategi Perang, Teheran Kini Sengaja Paksa AS Masuk ke Konflik Lebih Besar

8

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

9

Staf KPK dari Kepolisian Jadi tersangka Kasus Pemalang, Diduga Peras Bupati Anom

10

10 Ribu Massa PSHT Gelar Aksi di Surabaya Imbas Konflik DC dan Petugas Valet

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore