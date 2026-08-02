NMIXX Debut di Jepang, Rilis Album Best 'N-EQULMIX' 

nmixx (x @oricon)

JawaPos.com – NMIXX akhirnya memulai babak baru dalam karier global mereka dengan debut resmi di Jepang. Menurut laporan Sports Chosun, girl grup dari JYP Entertainment itu akan merilis album best Jepang bertajuk "N-EQULMIX" pada 9 Desember 2026, menandai langkah resmi mereka memasuki pasar musik Jepang.

Album "N-EQULMIX" akan memuat 12 lagu, termasuk versi bahasa Jepang dari "Blue Valentine" serta sejumlah lagu populer yang telah lebih dulu dirilis.

Album ini dirancang sebagai rangkuman perjalanan musik NMIXX sekaligus menjadi pintu masuk bagi pendengar Jepang untuk mengenal warna musik khas grup tersebut.

Sejak debut lewat single "Ad Mare", NMIXX dikenal dengan konsep musik "Mix-Pop", genre yang menggabungkan berbagai gaya musik dalam satu lagu.

Identitas musikal itu terus berkembang melalui sederet rilisan mereka, termasuk mini album "FIVE/FORWARD", album studio pertama "Blue Valentine", hingga mini album kelima "Heavy Serenade". Berbagai karya tersebut juga mendapat pujian dari media internasional seperti NME, Dazed, dan Teen Vogue, menurut Sports Chosun.

NMIXX sepanjang 2026 juga semakin mengukuhkan popularitas mereka di kancah global. Mini album "Heavy Serenade" yang dirilis pada Mei lalu menempati peringkat ketiga dalam daftar "Best K-Pop Albums of the First Half of 2026" versi Billboard, sementara lagu "Crescendo" berhasil menduduki posisi kelima dalam daftar "Best K-Pop Songs of the First Half of 2026" versi media yang sama.

Sebelum memulai, NMIXX akan lebih dulu menggelar konser solo di Keio Arena Tokyo pada 8 dan 9 Agustus. Konser tersebut menjadi bagian dari tur dunia perdana mereka bertajuk "Episode 1: Zero Frontier", yang dimulai di Inspire Arena, Incheon, pada November tahun lalu dan sukses menarik antusiasme penggemar di berbagai negara.

Debut Jepang melalui "N-EQULMIX" diprediksi menjadi salah satu langkah penting dalam ekspansi internasional NMIXX.