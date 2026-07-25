Timnas Vietnam Bantai Timor Leste di Piala AFF 2026, Kim Sang-sik Makin Percaya Diri Lawan Singapura

JawaPos.com - Tim nasional Vietnam berhasil membantai Timor Leste di laga pembuka Grup A ASEAN Championship Cup atau Piala AFF 2026. Laga yang berakhir dengan skor 7-0 tersebut dimainkan di Stadion Chonburi, Jumat (24/7).

Di babak pertama, timnas Vietnam sudah unggul 5-0. Gol-gol tersebut dicetak oleh brace Hen Do Hoang dan Nguyen Dinh Bac, serta Nguyen Xuan Son.

Memasuki babak kedua, Dinh Bac mencetak hattrick untuk membawa timnas Vietnam unggul 6-0. Pesta gol timnas Vietnam ditutup dengan gol dari kaptennya Nguyen Quang Hai.

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Kemenangan besar atas Timor Leste diakui pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik sebagai hasil dari persiapan yang matang. Para pemain juga menunjukkan performa yang apik dan tampil percaya diri.

"Kami mempersiapkan diri dengan sangat matang dan meraih kemenangan yang meyakinkan. Berkat upaya seluruh tim, para pemain menunjukkan performa yang baik, melakukan pergerakan yang efektif, dan mempertahankan kepercayaan diri yang tinggi,” kata Kim Sang Sik saat jumpa pers yang dikutip dari The Thao 247, Sabtu (25/7).

Saat ini, timnas Vietnam punya kepercayaan diri yang menjadi modal penting untuk menghadapi Singapura. Kim Sang-sik menegaskan bahwa timnya akan tampil dengan performa lebih baik.

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"Kami ingin mempertahankan kepercayaan diri ini untuk pertandingan melawan Singapura. Seluruh tim akan berusaha menunjukkan performa yang lebih positif dan lebih baik di periode mendatang," pungkas Kim Sang-sik.