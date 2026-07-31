Pasangan Ganda Campuran Malaysia Chen Tang Jie dan Toh Ee Wei Gagal Pertahankan Gelar di Kejuaraan Dunia BWF

Pebulu tangkis ganda campuran Malaysia Chen Tang Jie dan Toh Ee Wei berselebrasi usai menang dari lawannya ganda campuran Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje pada babak final Daihatsu Indonesia Masters 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (25/1/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dipastikan tanpa juara bertahan nomor ganda campuran. Pasangan Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei resmi mengundurkan diri dari turnamen di Arena Indira Gandhi, New Delhi, pada 17–23 Agustus tersebut.
Kepastian itu disampaikan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) melalui pembaruan daftar peserta. BWF menyebut pengunduran diri disebabkan kondisi Toh yang belum pulih setelah operasi anterior cruciate ligament (ACL). ”Toh mengalami cedera ACL pada lutut kiri saat tampil di perempat final Singapore Open pada Mei lalu,” tulis BWF dalam pernyataan resmi.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Timor Lesta vs Indonesia! John Herdman Tak Mau Timnas Indonesia Terbebani Target Menang Besar
Saat ini Toh fokus menjalani pemulihan cedera. ”Saya akan memberikan komitmen penuh pada proses pemulihan dan berharap bisa kembali ke lapangan dalam kondisi yang lebih kuat,” kata pebulu tangkis berusia 24 tahun itu dalam rilis BAM (Badminton Association of Malaysia).
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!