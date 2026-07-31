Pasangan Ganda Campuran Malaysia Chen Tang Jie dan Toh Ee Wei Gagal Pertahankan Gelar di Kejuaraan Dunia BWF

JawaPos.com - Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis BWF 2026 dipastikan tanpa juara bertahan nomor ganda campuran. Pasangan Malaysia Chen Tang Jie/Toh Ee Wei resmi mengundurkan diri dari turnamen di Arena Indira Gandhi, New Delhi, pada 17–23 Agustus tersebut.

Kepastian itu disampaikan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) melalui pembaruan daftar peserta. BWF menyebut pengunduran diri disebabkan kondisi Toh yang belum pulih setelah operasi anterior cruciate ligament (ACL). ”Toh mengalami cedera ACL pada lutut kiri saat tampil di perempat final Singapore Open pada Mei lalu,” tulis BWF dalam pernyataan resmi.