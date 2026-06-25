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Rizka Perdana Putra
Kamis, 25 Juni 2026 | 18.22 WIB

Dari Jersey Nomor 7, Ao Tanaka Sering Curhat dengan Kaoru Mitoma tentang Piala Dunia 2026

Gelandang Jepang Ao Tanaka. (Leeds United) - Image

Gelandang Jepang Ao Tanaka. (Leeds United)

JawaPos.com - Meski gagal memperkuat Jepang di Piala Dunia 2026 karena cedera, winger Kaoru Mitoma tetap menjadi panutan rekan-rekannya di timnas berjuluk Samurai Biru tersebut. Salah satunya adalah gelandang Ao Tanaka. 

Dilansir dari Gekisaka, Tanaka mengaku sering berkomunikasi dengan Mitoma selama Piala Dunia. ’’Banyak membahas calon lawan yang akan kami hadapi,’’ ucap Tanaka yang sama-sama berkarier di Premier League seperti Mitoma. Jika Tanaka memperkuat Leeds United, Mitoma bersama Brighton & Hove Albion.

Di Piala Dunia, Tanaka mengenakan jersey nomor punggung 7, nomor yang sebelumnya sering dipakai Mitoma. Tanaka mengaku, salah satu alasan tertarik dengan nomor 7 karena kagum dengan Mitoma.

Editor: Hendra
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