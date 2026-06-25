Dari Jersey Nomor 7, Ao Tanaka Sering Curhat dengan Kaoru Mitoma tentang Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Meski gagal memperkuat Jepang di Piala Dunia 2026 karena cedera, winger Kaoru Mitoma tetap menjadi panutan rekan-rekannya di timnas berjuluk Samurai Biru tersebut. Salah satunya adalah gelandang Ao Tanaka.

Dilansir dari Gekisaka, Tanaka mengaku sering berkomunikasi dengan Mitoma selama Piala Dunia. ’’Banyak membahas calon lawan yang akan kami hadapi,’’ ucap Tanaka yang sama-sama berkarier di Premier League seperti Mitoma. Jika Tanaka memperkuat Leeds United, Mitoma bersama Brighton & Hove Albion.