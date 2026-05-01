Brighton & Hove Albion Bangun Stadion untuk Sepak Bola Wanita, Ada Ruang Menyusui hingga Ganti Popok

JawaPos.com - Klub Premier League Brighton & Hove Albion akan membangun stadion khusus untuk sepak bola wanita.

Stadion berkapasitas 10 ribu tempat duduk di Bennett’s Field itu berlokasi persis di sebelah Amex Stadium, kandang Brighton saat ini. Seperti dilansir BBC, butuh bujet GBP 80 juta (Rp 1,87 triliun) untuk membangun stadion khusus sepak bola wanita yang pertama di Eropa tersebut.

Dengan proses pengajuan izin pembangunan masih berlangsung, The Seagulls –julukan Brighton– berharap dapat secara resmi membuka stadion tersebut pada awal musim 2030–2031.

”Ini adalah proyek pertama, dari jenisnya, di Inggris dan Eropa, serta salah satu dari hanya tiga di dunia. Ini tentu menarik perhatian para pemangku kepentingan di seluruh sepak bola wanita. Tidak hanya di sini (Inggris, Red), tetapi juga secara global,” kata direktur pelaksana sepak bola wanita dan putri klub, Zoe Johnson.