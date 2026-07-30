5 Wonderkid Chelsea yang Berpotensi Bersinar Bersama Xabi Alonso pada Musim 2026/2027

JawaPos.com – Dominasi Chelsea di level sepak bola usia muda Inggris memang tak lagi semutlak satu dekade lalu. Pada periode 2010 hingga 2018, tim U-18 The Blues tampil dalam delapan dari sembilan final FA Youth Cup dan berhasil menjuarai tujuh di antaranya.

Akademi Cobham selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu penghasil talenta terbaik di Eropa. Bahkan ketika Chelsea dijatuhi larangan transfer pada awal era Frank Lampard pada 2019, klub tetap mampu mengandalkan pemain-pemain binaan sendiri.

Dua tahun berselang, strategi tersebut membuahkan hasil. Chelsea menjuarai Liga Champions dengan Mason Mount dan Reece James sebagai starter di partai final melawan Manchester City, sementara Callum Hudson-Odoi dan Billy Gilmour turut menghuni bangku cadangan.

Memasuki era baru kepemilikan klub, arah pengembangan akademi memang mengalami perubahan. Banyak lulusan Cobham memilih membangun karier di klub lain, tetapi Chelsea tetap memiliki stok pemain muda berkualitas yang siap menembus tim utama.

Kini, kehadiran Xabi Alonso sebagai pelatih baru membuka peluang bagi generasi terbaru akademi Chelsea untuk menunjukkan kemampuan mereka. Absennya sejumlah pemain senior akibat jadwal internasional maupun cedera membuat para wonderkid memperoleh kesempatan tampil selama pramusim.

Berikut lima pemain muda Chelsea yang berpotensi mencuri perhatian dan menembus skuad utama pada musim 2026/2027.

Olutayo Subuloye Chelsea sudah memiliki prospek bek tengah menjanjikan dalam diri Josh Acheampong. Kini, perhatian juga mulai mengarah kepada Olutayo Subuloye, bek berusia 18 tahun yang menjadi salah satu dari tujuh pemain akademi yang dibawa mengikuti tur pramusim tim utama.

Subuloye menandatangani kontrak profesional pertamanya pada 2024 sebelum dipercaya menjadi kapten tim U-18 musim lalu. Di bawah kepemimpinannya, Chelsea berhasil menjuarai kompetisi nasional kelompok usia tersebut.