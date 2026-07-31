Resmi! Tyler Fredricson Akhiri Perjalanan di Manchester United, Pilih Lanjutkan Karier ke Liga Swiss

JawaPos.com - Manchester United kembali melepas salah satu pemain muda hasil binaan akademinya pada bursa transfer musim panas 2026.

Bek tengah Tyler Fredricson resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Setan Merah setelah menerima pinangan klub kasta tertinggi Liga Swiss, Lausanne-Sport.

Kepergian Fredricson memang tidak terlalu mengejutkan. Di tengah persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di skuad utama Manchester United, pemain berusia 21 tahun itu memilih mencari tantangan baru demi mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Fredricson bukanlah sosok asing di lingkungan Carrington. Ia bergabung dengan akademi Manchester United sejak masih berusia delapan tahun atau tepatnya ketika memperkuat tim kelompok usia U-9.

Selama lebih dari satu dekade, ia menapaki setiap jenjang pembinaan hingga akhirnya berhasil menembus tim utama.

Meski hanya mencatatkan empat penampilan bersama skuad senior, perjalanan Fredricson tetap menjadi bukti keberhasilan sistem pembinaan pemain muda Manchester United.

Debutnya bersama tim utama terjadi pada musim 2025 ketika dipercaya tampil sebagai starter saat menghadapi Wolverhampton Wanderers di ajang Premier League.

Tak lama berselang, ia kembali mendapat kesempatan bermain saat Manchester United bertandang ke markas Brentford.