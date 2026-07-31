Eduardo Camavinga Siap Tinggalkan Real Madrid Demi Manchester United Setelah Posisinya Terancam

Eduardo Camavinga (Instagram @camavinga)
JawaPos.com – Manchester United kembali dikaitkan dengan gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Team Talk pada Kamis (30/7), Pemain asal Prancis itu disebut menjadi salah satu target utama Setan Merah untuk memperkuat lini tengah.
Kabar yang beredar bahkan menyebut Camavinga telah mengambil keputusan untuk bergabung dengan Manchester United dari Real Madrid. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan kedua klub.
Camavinga menjalani musim lalu dengan mencatatkan 43 penampilan bersama Real Madrid, meski hanya 23 kali tampil sebagai starter. Minimnya kesempatan bermain secara reguler membuat posisinya menjadi sorotan, terlebih setelah gagal masuk skuad Prancis untuk Piala Dunia.
Situasi tersebut memunculkan spekulasi mengenai masa depannya di Santiago Bernabéu. Manchester United pun terus memantau perkembangan tersebut untuk membuka peluang negosiasi.
Laporan menyebut pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, dikabarkan membuka peluang bagi Camavinga untuk meninggalkan klub apabila ada tawaran yang sesuai. Kondisi itu dinilai menjadi angin segar bagi Manchester United yang masih berupaya memperkuat sektor gelandang.
Klub Liga Inggris tersebut sebelumnya juga telah mendatangkan Andrey Santos dan Youri Tielemans, tetapi masih ingin menambah kualitas di lini tengah.
Di sisi lain, jurnalis Fabrizio Romano melaporkan bahwa Camavinga sebenarnya masih ingin bertahan dan memperjuangkan tempatnya di Real Madrid. Gelandang berusia 23 tahun itu disebut belum berniat mengakhiri kontraknya yang masih berlaku hingga 2029.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!