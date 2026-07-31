Eduardo Camavinga Siap Tinggalkan Real Madrid Demi Manchester United Setelah Posisinya Terancam

JawaPos.com – Manchester United kembali dikaitkan dengan gelandang Real Madrid, Eduardo Camavinga, pada bursa transfer musim panas.

Dilansir dari laman Team Talk pada Kamis (30/7), Pemain asal Prancis itu disebut menjadi salah satu target utama Setan Merah untuk memperkuat lini tengah.

Kabar yang beredar bahkan menyebut Camavinga telah mengambil keputusan untuk bergabung dengan Manchester United dari Real Madrid. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang diumumkan kedua klub.

Camavinga menjalani musim lalu dengan mencatatkan 43 penampilan bersama Real Madrid, meski hanya 23 kali tampil sebagai starter. Minimnya kesempatan bermain secara reguler membuat posisinya menjadi sorotan, terlebih setelah gagal masuk skuad Prancis untuk Piala Dunia.

Situasi tersebut memunculkan spekulasi mengenai masa depannya di Santiago Bernabéu. Manchester United pun terus memantau perkembangan tersebut untuk membuka peluang negosiasi.

Laporan menyebut pelatih baru Real Madrid, Jose Mourinho, dikabarkan membuka peluang bagi Camavinga untuk meninggalkan klub apabila ada tawaran yang sesuai. Kondisi itu dinilai menjadi angin segar bagi Manchester United yang masih berupaya memperkuat sektor gelandang.

Klub Liga Inggris tersebut sebelumnya juga telah mendatangkan Andrey Santos dan Youri Tielemans, tetapi masih ingin menambah kualitas di lini tengah.