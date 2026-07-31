Eddie Howe Akhiri Kiprah di Newcastle United, Kebijakan Transfer Jadi Alasan Utamanya Tinggalkan The Magpies

JawaPos.com - Eddie Howe resmi mengakhiri perjalanannya bersama Newcastle United setelah kedua belah pihak sepakat berpisah.

Keputusan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba. Pelatih berusia 48 tahun itu dikabarkan telah menyampaikan niatnya untuk hengkang sejak dua pekan lalu, namun memilih bertahan sementara hingga klub menemukan pengganti yang tepat.

Sikap Howe mendapat apresiasi karena ia tidak ingin meninggalkan Newcastle dalam situasi yang belum memiliki kepastian di kursi pelatih.

Baru setelah manajemen mencapai kesepakatan dengan Matthias Jaissle, Howe mendapat lampu hijau untuk mengakhiri masa baktinya di St James' Park.

Kepergian Howe disebut dipengaruhi rasa kecewa terhadap arah kebijakan transfer Newcastle pada bursa musim panas 2026.

Padahal, pada akhir musim lalu ia masih menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek jangka panjang klub dengan target membawa Newcastle menjadi juara Premier League pada 2030.

Namun, situasi berubah drastis ketika Newcastle mulai melepas sejumlah pemain penting.

Anthony Gordon lebih dulu dijual ke Barcelona, disusul Sandro Tonali yang bergabung dengan Tottenham Hotspur.

Tak hanya itu, kapten tim Bruno Guimaraes juga santer dikabarkan segera meninggalkan klub menuju Arsenal.