Setelah Eddie Howe Pergi, Newcastle Terancam Kehilangan Bruno Guimaraes ke Arsenal

JawaPos.com - Arsenal dikabarkan semakin dekat untuk mendapatkan tanda tangan gelandang sekaligus kapten Newcastle United, Bruno Guimaraes, pada bursa transfer musim panas 2026.

Klub asal London Utara itu disebut siap menggelontorkan dana lebih dari 70 juta poundsterling atau sekitar Rp1,5 triliun demi memboyong pemain asal Brasil tersebut ke Stadion Emirates.

Kabar ini menjadi salah satu perkembangan paling menarik di bursa transfer Premier League. Setelah beberapa musim hanya dikaitkan lewat rumor, Arsenal kini disebut berada di tahap akhir negosiasi untuk merealisasikan transfer yang telah lama mereka incar.

Bruno Guimaraes memang sudah masuk radar Arsenal sejak beberapa tahun lalu. Manajemen The Gunners menilai pemain berusia 28 tahun itu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memperkuat lini tengah sekaligus menambah kedalaman skuad dalam menghadapi jadwal padat musim 2026/2027.

Selain itu, Arsenal membutuhkan tambahan pemain di sektor tengah agar beban permainan tidak hanya bertumpu pada Declan Rice dan Martin Zubimendi.

Keduanya tampil dalam banyak pertandingan musim lalu dan mengalami penurunan kondisi fisik ketika kompetisi memasuki fase akhir.

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Dengan pengalaman panjang di Premier League bersama Newcastle, Guimaraes dinilai tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi.

Gaya bermainnya yang agresif, kuat dalam duel, serta memiliki kemampuan distribusi bola yang baik dianggap cocok dengan skema permainan Mikel Arteta.